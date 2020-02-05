Саудовская Аравия может приобрести израильские ПТУР "Спайк"

ЦАМТО, 4 февраля. Саудовская Аравия проявила интерес к приобретению противотанковых управляемых ракет "Спайк" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems.

Как сообщает PressTV со ссылкой на журнал Israel Defense (на иврите), израильская Rafael Advanced Defense Systems пытается получить необходимые разрешения от официальных властей через свою дочернюю компанию в Европе, известную как EuroSpike, для экспорта ракет "Спайк" в Саудовскую Аравию.

В статье отмечается, что эту сделку будет достаточно сложно реализовать, поскольку военные эксперты не исключают возможность того, что в перспективе Саудовская Аравия изменит свое отношение к Израилю и эти ракеты могут быть использованы, к примеру, для обстрела оккупированных Израилем территорий.

По мнению лондонской газеты al-Araby al-Jadeed, израильское министерство все же может разрешить Rafael экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, учитывая жизненный цикл ракеты "Спайк", оценивающийся примерно в десять лет, – период, в течение которого вооруженное противостояние между Эр-Риядом и Тель-Авивом считается маловероятным.

Саудовская Аравия, по-видимому, пытается диверсифицировать источники своего военного импорта и не хочет полагаться исключительно на американскую противотанковую ракету BGM-71 TOW, которую в настоящее время производит американская Raytheon.