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ЦАМТО

МО Испании намерено в ближайшее время возобновить тендер на поставку БМП с колесной формулой 8x8

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Бронетранспортёр Piranha V
Бронетранспортёр Piranha V.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 4 февраля. Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о намерении в ближайшие недели возобновить отложенный в конце 2019 года тендер на поставку новой боевой машины пехоты VCR (Vehiculos de Combate a Ruedas) с колесной формулой 8x8.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра, проект поставки до 1000 новых БМП будет осуществляться "с или без участия компании Santa Barbara Sistemas", являющейся испанским подразделением General Dynamics European Land Systems (GDELS). Предпочтительным для министерства вариантом является заключение нового контракта с Santa Barbara Sistemas. Ожидается, что начальный этап проекта будет предусматривать поставку первых 348 бронемашин общей стоимостью 2,083 млрд. евро (2,3 млрд. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, 2 ноября 2007 года Кабинет министров Испании утвердил "План модернизации Вооруженных сил", который предусматривал закупку новой колесной ББМ для замены устаревших BMR (Blindados Medios sobre Ruedas / Medium Wheeled Armored Vehicle). Тем не менее, программа была закрыта из-за отсутствия финансирования.

Необходимость повышения защищенности личного состава и эффективности проведения операций привела к возобновлению проекта. 31 июля 2015 года правительство утвердило заключение контракта на разработку технологий для перспективной VCR.

Основным подрядчиком разработки выступила компания Santa Barbara Sistemas, являющаяся подразделением General Dynamics European Land Systems (GDELS). Субподрядчиками первого уровня стали SAPA в качестве поставщика двигателей и Indra в качестве поставщика системы командования и боевого управления. Данный вариант признан оптимальным исходя из того, что только эти компании обладают достаточными для выполнения контракта производственными мощностями.

В сентябре 2015 года Министерство обороны Испании выбрало предложенную Santa Barbara Sistemas ББМ "Пиранья-5" в качестве базовой платформы для создания опытного образца новой боевой машины пехоты VCR с колесной формулой 8x8.

В июле 2019 года правительство Испании одобрило подписание министром обороны Маргаритой Роблес контракта на приобретение бронированных машин VCR с колесной формулой 8x8.

Как было заявлено, объектом контракта является поставка первой серийной партии новых ББМ VCR в количестве 348 ед. в 13 различных конфигурациях, а также соответствующих компонентов (вооружение, защита, датчики, системы связи, командования и управления), продуктов логистической поддержки. Оценочная стоимость контракта составляет 2,083 млн. евро, которые будут выплачиваться траншами в течение 2019-2030 гг.

В общей сложности СВ Испании тремя траншами намерены приобрести 1000 серийных бронемашин VCR. На одобренном первом этапе будут приобретены 348 ББМ. На втором этапе в 2022 году будут дополнительно закуплены 365 машин, а на третьем – 287 машин. Общая стоимость покупки 1000 ББМ оценивается в 3,836 млрд. евро.

М.Роблес 26 декабря 2019 года объявила об отклонении предложения компании Santa Barbara Sistemas на поставку 348 бронированных машин VCR, что потребовало повторного объявления тендера. По заявлению министра, предложение аннулировано в связи с нарушением технических и финансовых требований к проекту. Тем не менее, по данным СМИ, подготовленное Santa Barbara Systems предложение отвечало техническим запросам, но было отклонено, так как не укладывалось в выделенный бюджет.

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Страны
Испания
Компании
General Dynamics
Indra
Проекты
Piranha
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