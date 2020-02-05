На Украине разрабатывают бронированный автомобиль «Камрат»

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Компания «Украинская бронетехника» запланировала в 2020 году приступить к выпуску новых специальных бронированных автомобилей «Камрат». Их разработка ведется совместно с предприятием КрАЗ.

Об этом рассказал директор компании «Украинская бронетехника» Александр Кузьма в интервью для телепрограммы «Техника войны» украинского «24 канала».

В качестве шасси для автомобиля используют КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4. «Камрат» будет способен перевозить до 10 человек (2+8) в условиях бездорожья.

Боевая машина получит баллистическую защиту и защиту днища от подрыва под колесом или днищем до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Масса автомобиля – 16,4 тонны. Его оснастят 6-цилиндровым двигателем Weichai Power мощностью 380 л. с.

Если сравнивать новую бронемашину с другим автомобилем украинского производства – «Варта», то обе машины имеют одинаковую длину – 7,19 метра. При этом высота новинки – 2,6 метра, что на 25 сантиметров меньше, чем у предшественника. Также автомобиль «Камрат» более чем на тонну легче, чем «Варта», которая весит 17,5 тонны.

Компания «Украинская бронетехника» уже имеет опыт сотрудничества с предприятием КрАЗ, совместно с которым она и ранее создавала военную технику для ВСУ.