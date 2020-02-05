Войти
Военное обозрение

На Украине разрабатывают бронированный автомобиль «Камрат»

308
0
0

Источник изображения: "Украинская бронетехника"

Компания «Украинская бронетехника» запланировала в 2020 году приступить к выпуску новых специальных бронированных автомобилей «Камрат». Их разработка ведется совместно с предприятием КрАЗ.

Об этом рассказал директор компании «Украинская бронетехника» Александр Кузьма в интервью для телепрограммы «Техника войны» украинского «24 канала».

В качестве шасси для автомобиля используют КрАЗ-5233 с колесной формулой 4х4. «Камрат» будет способен перевозить до 10 человек (2+8) в условиях бездорожья.

Боевая машина получит баллистическую защиту и защиту днища от подрыва под колесом или днищем до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Масса автомобиля – 16,4 тонны. Его оснастят 6-цилиндровым двигателем Weichai Power мощностью 380 л. с.

Если сравнивать новую бронемашину с другим автомобилем украинского производства – «Варта», то обе машины имеют одинаковую длину – 7,19 метра. При этом высота новинки – 2,6 метра, что на 25 сантиметров меньше, чем у предшественника. Также автомобиль «Камрат» более чем на тонну легче, чем «Варта», которая весит 17,5 тонны.

Компания «Украинская бронетехника» уже имеет опыт сотрудничества с предприятием КрАЗ, совместно с которым она и ранее создавала военную технику для ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
АвтоКрАЗ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
08.12.2017
На Украине заявили о финальной стадии создания ОТРК "Гром"
10.01.2017
Год украинского оружия: разящий "Гром" и "Ракетный щит" (УНИАН, Украина)
27.09.2016
Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии
09.12.2015
Состояние и перспективы украинского ВПК
05.11.2014
Боевое лазерное оружие может появиться в России через год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса