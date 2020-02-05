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Российская газета

Российский высокоточный "Краснополь" вновь замечен в Сирии

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Артиллерия в Сирии применяет против террористов управляемые 152-мм снаряды "Краснополь". В Сети появилась фотография бойцов, позирующих с этим высокоточным боеприпасом на фоне орудия 2А65 "Мста-Б".

Первые данные о возможном применении такого оружия российского производства в этой "горячей точке" появились еще в конце лета 2016 года. Тогда писали о том, что боевиков обстреляли из советской пушки-гаубицы Д-20. Особенности конструкции комплекса 2К25 позволяют использовать даже старые артсистемы.

В ноябре 2017 года были обнародованы видеокадры, демонстрирующие снайперскую работу "Краснополей" в районе Абу-Кемаля провинции Дейр-эз-Зор.

Наводимые разведывательным беспилотным летательным аппаратом с лазерным целеуказателем снаряды с удивительной точностью поражали скопления террористов, их укрепленные сооружения, склады боеприпасов, различные транспортные средства, а также боевую технику.

Подобная эффективность "Краснополя" вызвала тогда восхищение многих российских и зарубежных военных экспертов, их вполне заслуженно поставили в один ряд с другими образцами оружия и военной техники, испытанными в ходе сирийского конфликта.

Снаряды "Краснополь" постоянно совершенствуются, в настоящее время существуют версии, наводимые на цель с помощью спутниковой навигации. При этом точность поражения достигает 90 процентов.



Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Краснополь
Мста-Б
Мста-С
Проекты
БПЛА
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