Россия испытает новые БМП и БТР к 2022 году

Государственные испытания БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг" будут завершены в 2022 году.

- Сроки поставки техники в сухопутные войска определит Минобороны РФ. Предварительно могу сказать, что испытания "Курганца-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году, - рассказал РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

При создании перспективной машины "Курганец" использованы наработки по прежней технике "Курганмашзавода", БМП первого-третьего поколений. От них новая бронемашина отличается компоновкой: расположенный впереди двигатель с трансмиссией сдвинуты вправо для повышения живучести. Предусмотрена установка активной защиты, вооружение и боекомплект изолированы от экипажа и десанта.

Вооружение у новых БМП и БТР одинаковое: дистанционно управляемый модель "Бумеранг-БМ" с 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и четырьмя ПТУР "Корнет". Система наведения роботизирована - оператору или командиру достаточно указать цель, ее поражение обеспечит автоматика.

Антон Валагин