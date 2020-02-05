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Известия.ru

Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о планах создания учебного центра НАТО в стране. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

31 декабря в НАТО заявили, что организация собирается выстраивать отношения с Белоруссией, учитывая общие интересы. Так в альянсе прокомментировали сообщение о подготовке Минска к проведению совместных с организацией миротворческих мероприятий.

9 декабря в Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО. При этом в Минске подчеркнули, что в НАТО должны осознавать, что учения можно будет назвать успешными только при условии понимания, что Белоруссия является союзником России.

22 ноября заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что американские танки вблизи от границ Белоруссии даже на время учений будут источником слухов и нагнетания напряженности.

Белоруссия присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира» в январе 1995 года. В Брюсселе с 1998 года действует постоянное представительство республики при НАТО.

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