Испытания норвежской армией первых полученных самоходных гаубиц К9

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Испытания K9 и K10 в Рене - в целом успешно, но не все гладко

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На [норвежском] полигоне Østlandet (Rena) завершается первый этап приемных испытаний норвежской армии для новой САУ K9 Vidar (Versatile Indirect Artillery) и ТЗМ K10. Основную часть испытаний машины прошли на заводе производителя Hanwa в Южной Корее, оставили только то, что наиболее целесообразно и практично было сделать в Норвегии - общая проверка работоспособности и надежности в местных условиях, совместимость с норвежскими боеприпасами NM28 (версия Nammo американских ОФС M107 и OEF-3 массой 43-47 кг), а также с национальной системой управления огнем ODIN II FCS (Fire Control System). Во вторник 28 января в присутствии журналистов закончили отстрел 155 мм гранат по целям на дальность около 11 000 метров. После этого из 46 контрольных тестов программы для окончательного принятия системы на вооружение осталось провести несколько испытаний на мобильность.

Еще одно видео на странице Tekniske Ukeblag

Несколько раньше здесь же проверили возможность стрельбы по настильной траектории с использованием максимального вышибного заряда, то есть шести модулей DM-72, разгоняющих снаряд до 950 м/с. А позже на полигоне Rassegalvarre на севере страны должны проверить возможность навесной стрельбы на 40 км как снарядами NM28, так и новыми 155 мм боеприпасами IM HE-ER с донным газогенератором.

По заявлению руководства, САУ продемонстрировала отличную работу противооткатных устройств, отдача поглощается настолько эффективно, что внутри машины почти не ощущаются вибрации. Последняя тройная серия ушла менее чем за 15 секунд, при том, что рекорд составляет 10,8 секунды. Средний начальный темп стрельбы достигает 10 выстрелов в минуту (производитель указывает 12), потом он снижается до 6-8, а при продолжительной стрельбе в течение часа и до 2-3 в минуту.

Боевая масса K9 Vidar 48 тонн, а у K10 46 тонн. Норвежский вариант САУ примерно на тонну тяжелее по сравнению с корейской Thunder. Отчасти это связано с размещением в машине дополнительного снаряжения и экипировки экипажа, а также с его увеличением на одного человека. По словам производителя, K9 и K10 могут работать с четырьмя и двумя членами экипажа соответственно. Однако норвежская армия решила укомплектовать их пятью в К9 и тремя в К10. В связи с этим возимый боезапас K9 уменьшился с 46 до 44 гранат.

В кондиционируемом отсеке в кормовой части К10 стабильно поддерживается температура около +21°С и можно перевозить 104 снаряда и 504 заряда, пополняя боезапас прямо на огневой позиции. Простой арифметический подсчет показывает, что такое количество боеприпасов лучше всего подходит для обслуживания одной ТЗМ двух САУ K9. В южнокорейской армии именно так и принято. Норвегия также поначалу рассматривала возможность приобретения двенадцати ТЗМ, но бюджет позволил только шесть.

Кстати, журналисты TV2 упорно утверждают, что заказано 24 САУ и семь ТЗМ, но больше никто из присутствовавших на мероприятии это их заявление не поддеживает. А еще именно TV2 первой сорвала покровы, рассказав, что не все так гладко проходило на испытаниях.

В частности, при загрузке боеприпасов в ТЗМ снаряды и заряды должны автоматически сортироваться по стеллажам. При этом когда перед камерами журналистов в К10 подавали очередную гранату, каретка попыталась ее поставить в уже занятую ячейку.

Проблему не удалось решить сразу, потому что на экране высвечивались сообщения об ошибках на корейском языке. Норвежские солдаты из экипажей, которые сейчас участвуют в испытаниях, предварительно прошли обучение у производителя, но выделенных для этого трех недель оказалось мало, чтобы в достаточной мере освоить иероглифы. В связи с этим личному составу пока приходится решать проблему методом проб и ошибок с элементами научного тыка.

А ещё захватило дух, когда при погрузке вышибных зарядов лента транспортера в хорошем темпе запустила подачу сразу четырех штук подряд…

…и картузы с порохом разлетелись по полу боевого отделения под нервный смех заряжающих. Сразу вспомнился инцидент 2017 года в Южной Корее. Но в этот раз все обошлось, а этот эпизод в своем ролике оставили только те же правдорубы и неформалы из TV2 (видео).

Впрочем, следует признать, что такие баги и небольшие дефекты обнаруживаются регулярно перед вводом новой техники в эксплуатацию, но не означают срыва испытаний. Планируется включить эти замечания в рекламационную ведомость для отправки на завод-производитель в Южной Корее, чтобы устранить проблемы на 27 машинах основной партии, сборка которых сейчас находится на разных стадиях на заводе в Чанвон (Пусан). По словам представителя Hanwha в Норвегии, они готовы завершить все в соответствии с графиком. План рассчитан на четыре ежемесячные поставки с мая по август, и через пару месяцев плавания морем их должны доставить в Норвегию в период с августа по октябрь. Затем их передадут в войска, где работу с новой артиллерией планируется начать весной 2021 года.

Испытания K9/K10 обеспечивает мощная группа поддержки. Руководит всем отдел наземных систем закупочного агенства FMA (Kolsås) со специалистами из отдела тестирования и проверки (Elverum). Армия предоставила экипажи, а институт оборонных исследований FFI отвечает за сбор и анализ данных о стрельбе, выполнение баллистических расчетов и ряд других измерений. Также широко представлен ВПК, включая Kongsberg Defense & Aerospace, как поставщик системы управления огнем Odin и АСУБ ICS (Integrated Combat System), и, конечно, производитель Hanwha Defense Cooperation, от которой в Rena приехали двенадцать человек.

Нужно отметить, что трое из них, каждый из которых имеет более чем 20-летний опыт работы с системой K9/K10, останутся в Норвегии не менее чем до 1 января 2022 года. Один инженер и два техника после испытаний переедут в Нарвик, чтобы помочь в создании нового центра передового опыта и технической компетенции на военном заводе в Бьерквике BTV (Bjerkvik Tekniske Verksted). Ранее туда уже доставили вторую САУ K9 Vidar предсерийной партии, а до середины текущего года должны установить четыре современных симулятора вождения и ввести их в строй осенью 2020-го.

Слева - будущая команда центра в Бьерквике, справа - Oberstløytnant Kristian Lien, командир артиллерийского батальона бригады "Север"

Ранее армия полностью контролировала подготовку своего личного состава для САУ. С новой артиллерийской системой вооруженные силы отказывается от части этой работы, сосредоточившись только на тактической подготовке, а все остальные заботы передав военным и гражданским специалистам нового центра. Планируется, что первых командиров машин они подготовят в мае, а осенью начнется обучение призывников-срочников. Кроме того, здесь будут обучаться техники и производиться техническое обслуживание.

В соответствии с существующими планами полной оперативной готовности К9/К10 должны достигнуть не позднее 1 января 2022 года, однако командование норвежской армии считает, что им удастся выйти на этот уровень к середине 2021 года.

Ну и в заключение интересный момент - Великобритания и Австралия запросили доступ к результатам испытаний K9 в Норвегии. Вообще-то, для антиподов в этом нет ничего нового, Thunder у них некогда уже и во втором туре конкурса побеждал, хотя подписание контракта тогда так и не состоялось по финансовым соображениям. А вот англичане пока на распутье.