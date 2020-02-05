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«Батарейки» американских БМП не тянут израильскую систему защиты танков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подавляющее большинство американских БМП Bradley не могут быть оборудованы израильской системой активной защиты бронетехники Iron Fist Light, поскольку не способно обеспечить необходимое количество электроэнергии для ее работы. Об этом говорится в ежегодном отчете управления Пентагона по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E), фрагменты из документа опубликовал The Drive.

Армия США выбрала Iron Fist в качестве основного средства защиты танков Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker от потенциальных угроз: противотанковых угроз и гранатометов, - заявили американские военные в 2018 году. Израильская система состоит из набора датчиков, радара и мортирок-перехватчиков. Навстречу ракете или снаряду выпускается облако дроби, нейтрализующее угрозу.

Light-версия КАЗ не способна перехватывать бронебойные снаряды, а работу ее радара средства электронной разведки засекают за 500 километров. В модернизированной версии эти проблемы решены, заявили разработчики.

«Разрабатывается модификация бронемашины с дополнительным источником питания - в таком виде Bradley сможет использовать Iron Fist Light» - цитирует РГ сообщение DOT&E. Однако подавляющее большинство бронемашин останется в прежнем состоянии, поскольку слабая электрика - не единственная проблема БМП, принятой на вооружение в 1981 году. На смену Bradley США создают опционально пилотируемую боевую машину OMFV.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Stryker
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