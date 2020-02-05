В Роскосмосе отказываются от суперменов и ждут на работу девушек

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что с руководством Центра подготовки космонавтов начаты переговоры о том, чтобы снизить требования к потенциальным кандидатам в космонавты. Связано это с тем, что современные технологии способны снять часть нагрузки с человека.

«Сегодня мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры на тему — можно ли с учетом новой технологии работы экипажа (более современные корабли, большее количество автоматики, которая помогает человеку, замещает его) снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам. В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов.

Кроме того, я сформулировал поручение искать кандидатов в космонавты среди работников отрасли: профессиональной молодежи, конструкторов, инженеров и так далее. По предприятиям просто поедут соответствующие комиссии, которые на самих предприятиях будут проводить отбор», - заявил Рогозин в интервью ТАСС.

Кроме того глава «Роскосмоса» призвал девушек также участвовать в новом отборе космонавтов, объявленном в июне 2019 года. В госкорпорации готовы видеть в своих рядах профессионалов в разных областях.

«Мы очень ждем девушек для набора в отряд космонавтов и очень рассчитываем на их интерес к этой профессии. Им совсем не нужно быть супергероями, они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе, — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами. В перспективе они станут космонавтами — специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также по тем функциям, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности космических экипажей», — отметил Рогозин.