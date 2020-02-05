Финансы и живая сила: боевики рассказали о турецкой поддержке

Пленные боевики заявили о турецкой поддержке террористов в Алеппо
Турция поддерживала сирийских террористов, обеспечивая их финансами и живой силой, рассказали во время допроса попавшие в плен к сирийским правительственным войскам боевики. По их словам, за участие в террористических группировках им платили. Незадолго до этого СМИ сообщили, что Анкара активизировала свою деятельность в Сирии, но не в рамках установленных договоренностей.
Турция обеспечивала террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) финансами и живой силой, заявили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.
"Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан-Нусры", они убьют или арестуют мою семью Они дали мне зарплату - $100", - рассказал уроженец населенного пункта Тибни по имени Махмуд ан-Наджим с позывным Абу Абдалла.
Его предупредили, что, пока он работает на "Джебхат ан-Нусру", семья останется в безопасности, отметил ан-Наджим. Как утверждает боевик, все снабжение группировка получает из Турции и Саудовской Аравии.
Как террорист, ан-Наджим получил специализацию пулеметчика и впоследствии воевал в этом качестве по всей Сирии. Он объяснил, что боевики обстреливают город Алеппо, потому что так приказал командир, по мнению которого это приведет к ненависти гражданских в отношении сирийских и русских военных.
Второй допрошенный боевик по имени Хусейн Абдель Азиз с позывным Абу Удей родом из города Дейр-Хафир сообщил, что попал в плен во время отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 в Алеппо. Не исключено, что боевики планировали спрятаться за спинами турецких наблюдателей.
"Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах: "Ахрар аш-Шам", "Сирийская свободная армия", "Харакат Нур ад-Дин аз-Зинки" (все организации являются структурными подразделениями «Джебхат ан-Нусры», все запрещены в России - прим. ред.)», - рассказал Абдель Азиз.
Он уточнил, что сейчас на стороне экстремистов воюют боевики из Пакистана и Афганистана.
Ранее принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что последние действия Турции в Сирии могут спровоцировать масштабный конфликт. Как отмечал близкий к Министерству обороны России собеседник издания, в последние несколько недель турецкие военные существенно активизировали свои действия, но они явно выходят за пределы установленных договоренностей.
На это указывает прибытие в Идлиб конвоя с тяжелой бронетехникой и блокировка турецкими военными трассы Латакия - Алеппо, обратил внимание собеседник издания.
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военные поразили 54 цели в Идлибе и нейтрализовали 76 сирийских солдат в ответ на обстрел правительственными войсками САР позиций Анкары в Идлибе.
Акар уточнил, что турецкие военные заранее два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в сирийской провинции.
Незадолго до этого минобороны Турции сообщило, что в результате атаки сирийцев погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции. Изначально в республике говорили о четырех погибших в районе населенного пункта Саракиб, но позже появилась информация о гибели еще одного военного и одного гражданского турецкого специалиста.
К вечеру 3 февраля находившийся в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жертвами обстрела стали восемь человек: три гражданских и пять военных.
Российская сторона объяснила случившееся тем, что Анкара заранее не известила Москву о своих позициях, в то время как сирийские военные проводили операцию против террористов.
По его сведениям, сирийцы вели огонь по отступающим частям террористов, но в результате были убиты четыре турецких солдата, еще девять получили ранения.
Эта новость возмутила Эрдогана, который выразил решимость ответить сирийской стороне за гибель своих военных. «Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», - подчеркнул турецкий лидер.
Лидия Мисник