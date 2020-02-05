Войти
ЦАМТО

Словения намерена увеличивать оборонные расходы

267
0
0
ПТРК Spike-LR
Солдат словенской армии с ПТРК Spike-LR.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 4 февраля. Согласно представленной Министерством обороны Словении в Любляне "Белой книге по обороне", руководство страны планирует остановить тенденцию снижения расходов на оборону и постепенно увеличить их с нынешних 1,02% ВВП до 1,5% ВВП в 2024 году и до 2% в 2024-35 гг.

Согласно данным "Белой книги", численность ВС Словении оценивается в 7038 человек (6364 профессиональных военнослужащих и 674 резервистов). Ее планируется увеличить до 10 тыс. человек (8000 и 2000, соответственно) к 2035 году. Половина частей сухопутных войск должна быть развернута, оснащена и обучена для применения за пределами национальной территории. Еще 10% подразделений сухопутных войск будут находиться в состоянии высокой готовности к действиям на национальной территории или за рубежом.

По информации Jane's Defence Weekly, должны быть сформированы две средние батальонные боевые группы (одна к 2027 году, а вторая к 2030 году). Для оснащения этих соединений будут реализованы проекты закупки колесных боевых машин, самоходных гаубиц, ЗРК малой и средней дальности, многоцелевых вертолетов. Параллельно планируется сократить число типов авиатехники с акцентом на поставку многоцелевых самолетов. Планируется покупка средних самолетов ВТА.

Предполагается расширить возможности в области разведки, подготовки иностранных вооруженных сил, поражения целей в глубине территории противника, в том числе с помощью артиллерии. Планируется выделить средства на приобретение переносных и возимых противотанковых систем и средств киберзащиты.

Должна быть модернизирована инфраструктура авиабазы Церклье-на-Крке и порта Копер.

При подготовке проектов модернизации Словения рассматривает возможность экономии средств за счет проведения закупок совместно с другими странами или организациями Европейского союза и НАТО. Покупка ВиВТ из состава вооруженных сил других стран также не исключается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словения
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
24.03.2017
НАТО зачищает контакты с Москвой
17.01.2017
Черногория вступает в НАТО (Gli Occhi Della Guerra, Италия)
29.06.2016
Вы сказали "окружение России"? (Solidarite & Progres, Франция)
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса