Словения намерена увеличивать оборонные расходы

ЦАМТО, 4 февраля. Согласно представленной Министерством обороны Словении в Любляне "Белой книге по обороне", руководство страны планирует остановить тенденцию снижения расходов на оборону и постепенно увеличить их с нынешних 1,02% ВВП до 1,5% ВВП в 2024 году и до 2% в 2024-35 гг.

Согласно данным "Белой книги", численность ВС Словении оценивается в 7038 человек (6364 профессиональных военнослужащих и 674 резервистов). Ее планируется увеличить до 10 тыс. человек (8000 и 2000, соответственно) к 2035 году. Половина частей сухопутных войск должна быть развернута, оснащена и обучена для применения за пределами национальной территории. Еще 10% подразделений сухопутных войск будут находиться в состоянии высокой готовности к действиям на национальной территории или за рубежом.

По информации Jane's Defence Weekly, должны быть сформированы две средние батальонные боевые группы (одна к 2027 году, а вторая к 2030 году). Для оснащения этих соединений будут реализованы проекты закупки колесных боевых машин, самоходных гаубиц, ЗРК малой и средней дальности, многоцелевых вертолетов. Параллельно планируется сократить число типов авиатехники с акцентом на поставку многоцелевых самолетов. Планируется покупка средних самолетов ВТА.

Предполагается расширить возможности в области разведки, подготовки иностранных вооруженных сил, поражения целей в глубине территории противника, в том числе с помощью артиллерии. Планируется выделить средства на приобретение переносных и возимых противотанковых систем и средств киберзащиты.

Должна быть модернизирована инфраструктура авиабазы Церклье-на-Крке и порта Копер.

При подготовке проектов модернизации Словения рассматривает возможность экономии средств за счет проведения закупок совместно с другими странами или организациями Европейского союза и НАТО. Покупка ВиВТ из состава вооруженных сил других стран также не исключается.