Эксперты открыли "Инженерную неделю ОСК" обсуждением ключевых инноваций в корпорации

ЦАМТО, 4 февраля. Глава АО "ОСК" Алексей Рахманов, руководители ОСК, а также участники конкурса на соискание премии Президента РФ за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и лауреаты конкурса "Молодой кораблестроитель – инженер года 2019" обсудили внедрение инноваций в судостроении.

Научно-практическая конференция в рамках "Инженерной недели ОСК" состоялась на площадке демоцентра корпорации в парке "Патриот".

Обращаясь к участникам, А.Рахманов сообщил, что 2020 год в корпорации официально объявлен Годом морских технологий, а это означает, что ОСК продолжит придерживаться обозначенного в 2019 году "научного вектора". "Инженерная неделя ОСК" отмечена в плане мероприятий на предстоящий год первым пунктом.

Глава корпорации рассказал собравшимся о важности сохранения лучших традиций российской инженерной школы, поддержке молодых корабелов в ОСК и основных задачах инновационного развития в судостроении.

"Я абсолютно убежден, что нас в самое ближайшее время ждет серьезная трансформация отрасли. Существуют глобальные тренды, которые мы должны учитывать, один из них – изменение климата. Нам потребуются технологии, способные уравновесить эти перемены. Например, в условиях подъема уровня океана переходить на создание новых видов морских комплексов добычи полезных ископаемых, плавучих электростанций и других инновационных продуктов", – отметил А.Рахманов.

Вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов в своем выступлении обозначил основные задачи по реализации Стратегии технического развития и направлений технического перевооружения предприятий Группы ОСК.

Продюсер культурно-просветительского телевизионного проекта "Понятная наука" Дара Найденова рассказала о нюансах подготовки телевизионных научно-познавательных программ для широкой аудитории. Проект "Понятная наука" реализуется ГТРК Калининград при поддержке Объединенной судостроительной корпорации. Научно-популярные фильмы, выходящие в рамках проекта, знакомят зрителей с богатством истории, науки, возможностями сфер деятельности человека, связанных с Мировым океаном. В свет уже вышло шесть серий, в том числе: "Ресурсы Мирового океана", "Климат управляет человечеством", "Современные атомные технологии в освоении Мирового океана". Проект, стартовавший в 2019 году, будет продолжен и в 2020-м.

Продолжая тему технологий и инноваций, Василий Бойцов подробно остановился на новых продуктовых проектах предприятий Группы ОСК. Советник президента корпорации Дмитрий Колодяжный рассказал о перспективных судостроительных технологиях, а Владимир Никитин (советник президента ОСК) обсудил с участниками мероприятия инновационную деятельность обществ Объединенной судостроительной корпорации.

Финальная часть научно-практической конференции была посвящена заслушиванию докладов участников конкурса на соискание премии Президента Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и лауреатов конкурса "Молодой кораблестроитель – инженер года 2019". В своих выступлениях молодые специалисты предприятий и конструкторских бюро рассказали об инновационных проектах и их внедрении.

Традиция проведения "Инженерной недели ОСК" была заложена в 2019 году, объявленном в корпорации Годом науки. Серия мероприятий, реализованных в рамках "Инженерной недели", продемонстрировала живой интерес к теме науки как у экспертного сообщества, так и у широкой общественности. По итогам 2019 года количество заявок на участие в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации от корабелов выросло почти в два раза, что говорит, в том числе, и о росте количества самих разработок, сообщает пресс-служба АО "ОСК".