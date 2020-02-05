Войти
ЦАМТО

Эксперты открыли "Инженерную неделю ОСК" обсуждением ключевых инноваций в корпорации

282
0
0
Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 4 февраля. Глава АО "ОСК" Алексей Рахманов, руководители ОСК, а также участники конкурса на соискание премии Президента РФ за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и лауреаты конкурса "Молодой кораблестроитель – инженер года 2019" обсудили внедрение инноваций в судостроении.

Научно-практическая конференция в рамках "Инженерной недели ОСК" состоялась на площадке демоцентра корпорации в парке "Патриот".

Обращаясь к участникам, А.Рахманов сообщил, что 2020 год в корпорации официально объявлен Годом морских технологий, а это означает, что ОСК продолжит придерживаться обозначенного в 2019 году "научного вектора". "Инженерная неделя ОСК" отмечена в плане мероприятий на предстоящий год первым пунктом.

Глава корпорации рассказал собравшимся о важности сохранения лучших традиций российской инженерной школы, поддержке молодых корабелов в ОСК и основных задачах инновационного развития в судостроении.

"Я абсолютно убежден, что нас в самое ближайшее время ждет серьезная трансформация отрасли. Существуют глобальные тренды, которые мы должны учитывать, один из них – изменение климата. Нам потребуются технологии, способные уравновесить эти перемены. Например, в условиях подъема уровня океана переходить на создание новых видов морских комплексов добычи полезных ископаемых, плавучих электростанций и других инновационных продуктов", – отметил А.Рахманов.

Вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов в своем выступлении обозначил основные задачи по реализации Стратегии технического развития и направлений технического перевооружения предприятий Группы ОСК.

Продюсер культурно-просветительского телевизионного проекта "Понятная наука" Дара Найденова рассказала о нюансах подготовки телевизионных научно-познавательных программ для широкой аудитории. Проект "Понятная наука" реализуется ГТРК Калининград при поддержке Объединенной судостроительной корпорации. Научно-популярные фильмы, выходящие в рамках проекта, знакомят зрителей с богатством истории, науки, возможностями сфер деятельности человека, связанных с Мировым океаном. В свет уже вышло шесть серий, в том числе: "Ресурсы Мирового океана", "Климат управляет человечеством", "Современные атомные технологии в освоении Мирового океана". Проект, стартовавший в 2019 году, будет продолжен и в 2020-м.

Продолжая тему технологий и инноваций, Василий Бойцов подробно остановился на новых продуктовых проектах предприятий Группы ОСК. Советник президента корпорации Дмитрий Колодяжный рассказал о перспективных судостроительных технологиях, а Владимир Никитин (советник президента ОСК) обсудил с участниками мероприятия инновационную деятельность обществ Объединенной судостроительной корпорации.

Финальная часть научно-практической конференции была посвящена заслушиванию докладов участников конкурса на соискание премии Президента Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и лауреатов конкурса "Молодой кораблестроитель – инженер года 2019". В своих выступлениях молодые специалисты предприятий и конструкторских бюро рассказали об инновационных проектах и их внедрении.

Традиция проведения "Инженерной недели ОСК" была заложена в 2019 году, объявленном в корпорации Годом науки. Серия мероприятий, реализованных в рамках "Инженерной недели", продемонстрировала живой интерес к теме науки как у экспертного сообщества, так и у широкой общественности. По итогам 2019 года количество заявок на участие в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации от корабелов выросло почти в два раза, что говорит, в том числе, и о росте количества самих разработок, сообщает пресс-служба АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
Изменение климата
Похожие новости
26.12.2017
Глава ОСК: ремонт "Адмирала Кузнецова" будет проводить филиал "Звездочки"
09.12.2014
Покорение полюса двойного назначения
30.07.2014
Военный флот как неотъемлемая часть паритета
15.01.2014
Тонкости морской политики
08.01.2014
Российский ВМФ на подъеме ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса