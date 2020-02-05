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ТАСС

Шойгу поручил оперативно принимать построенные военные объекты

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Министр обороны отметил, что приемка зданий и сооружений должна проходить в течение трехмесячного срока

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Приемка построенных военных объектов в России осуществляется зачастую более медленными темпами, чем необходимо. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день имеются неединичные случаи волокиты с приемкой завершенных строительством объектов, при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью", - сказал Шойгу, открывая селекторное совещание.

Он уточнил, что ежегодно строится более 3500 зданий и сооружений. "Построенные объекты должны приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такая работа должна проводиться соответствующими органами военного управления на постоянной основе", - отметил министр.

По словам Шойгу, Министрство обороны РФ выработало механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которые необходимо исполнять всем ответственным должностным лицам.

Он поручил главнокомандующим видами вооруженных сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, "держать вопрос их приема в эксплуатацию на особом контроле и обеспечивать приемку зданий и сооружений в течение трехмесячного срока".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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