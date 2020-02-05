«Это будут малолюдные арсеналы»: министр ВМС США о костяке будущего флота

Источник изображения: topwar.ru

Уже миновало несколько лет после начала реализации программы расширения американского флота до 355 боевых вымпелов к 2030 году. Однако до последнего времени руководство Пентагона и страны не могло определиться с обликом военно-морских сил будущего. Ситуацию изданию USNI News прояснил и.о. министра ВМС Томас Модли.

Малолюдные пороховые погреба

До него ведомство возглавлял Ричард В. Спенсер, делавший ставку на усиление АУГ (формула 355+). Сменивший его Модли отказался от данного подхода: «никто не хочет худосочного флота 355+, который мы не сможем содержать». Он указал на необходимость создания костяка ВМС будущего путем массового строительства беспилотных и, параллельно, сравнительно малотоннажных кораблей, таких как фрегаты, а не авианосцы и эсминцы.

Однако в части развертывания безэкипажного флота его не поддержал Конгресс США, который обратил внимание на то, что данный тип вымпелов не отработан практически и технологически. В итоге Модли внёс коррективы в свои предложения. Он отказался от идеи построения флота из беспилотных кораблей-арсеналов большого водоизмещения, «нашпигованных» вертикальными пусковыми установками.

Теперь их роль отводится lightly manned ships («малолюдным кораблям», с небольшим экипажем), которые, с его слов, будут «больше похожи на ракетные пороховые погреба, сопровождающие группы надводного действия». За счет массового развертывания данного типа, а также кораблей десантирования и снабжения, как раз планируется превысить плановый показатель в 355 вымпелов.

Источник изображения: topwar.ru

Нужна спешка

Как полагает Модли, переход к новому построению флота придаст ему гибкости при оперативном развертывании: «это будет более подвижный флот». Однако, как он сам указывает, новые типы вымпелов, из которых пытаются создать обновленные ВМС, отсутствуют:

Есть определенные классы кораблей, которых прямо сейчас даже не существует.

Однако, как только сейчас выяснилось, ВМС в 2019 году уже пытались добиться создания прототипов в рамках секретной программы, о которой молчали до последнего момента. При этом законодатели сдвинули сроки реализации данного проекта, замедлив его из-за беспокойства по поводу зрелости технологий, на которые флот делал ставку. Однако Модли не разделяет сомнений Конгресса:

Я думаю, что спешка будет ставится во главу угла во всех наших действиях, потому что мир меняется довольно быстро, и нам придется реагировать быстрее […] Мы должны убедить их [законодателей] с помощью фактов: мы должны выиграть этот бой.