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Деловая газета "Взгляд"

РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения

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Освящение стратегических подвижных ракетных комплексов "Ярс" в 42-й ракетной Тагильской дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения. Свободный (Свердловская область), декабрь 2014 года
Освящение стратегических подвижных ракетных комплексов "Ярс" в 42-й ракетной Тагильской дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения. Свободный (Свердловская область), декабрь 2014 года.
Источник изображения: "Тагильский рабочий"

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработало проект документа, исключающий из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения.

"Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", – говорится в проекте документа, опубликованном на портале Богослов.ру.

Также проект документа указывает на допустимость благословения "средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".

В то же время, согласно проекту, в церкви принят "Чин благословения воинских оружий", включающий в себя благословение личного оружия или средств личной защиты воинов. Кроме того, документ разрешает благословение воина на несение ратной службы соответствует церковной традиции.

Комментарии к проекту документа будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 1 июня 2020 года, передает ТАСС.

Межсоборное присутствие является совещательным органом высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений о наиболее важных вопросах внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. В него также входят все члены Священного синода, а его пленумы возглавляет патриарх. Последнее заседание пленума Межсоборного присутствия состоялось 30 и 31 января 2020 года.


Алина Назарова

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Страны
Словения
Проекты
2020-й год
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