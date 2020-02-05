Американским БМП не хватило энергии для защиты

Подавляющее большинство американских БМП Bradley не могут быть оборудованы израильской системой активной защиты бронетехники Iron Fist Light, поскольку не способно обеспечить необходимое количество электроэнергии для ее работы. Об этом говорится в ежегодном отчете управления Пентагона по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E), фрагменты из документа опубликовал The Drive.

Армия США выбрала Iron Fist в качестве основного средства защиты танков Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker от потенциальных угроз: противотанковых угроз и гранатометов, - заявили американские военные в 2018 году. Израильская система состоит из набора датчиков, радара и мортирок-перехватчиков. Навстречу ракете или снаряду выпускается облако дроби, нейтрализующее угрозу.

Light-версия КАЗ не способна перехватывать бронебойные снаряды, а работу ее радара средства электронной разведки засекают за 500 километров. В модернизированной версии эти проблемы решены, заявили разработчики.

Однако, какой бы замечательной не была израильская защита, как минимум Bradley использовать ее не сможет - бортовая электросистема машины не рассчитана на такую нагрузку.

- Разрабатывается модификация бронемашины с дополнительным источником питания - в таком виде Bradley сможет использовать Iron Fist Light, - говорится в сообщении DOT&E. Однако подавляющее большинство бронемашин останется в прежнем состоянии, поскольку слабая электрика - не единственная проблема БМП, принятой на вооружение в 1981 году. На смену Bradley США создают опционально пилотируемую боевую машину OMFV.

Антон Валагин