Войти
Российская газета

Американским БМП не хватило энергии для защиты

299
0
0
Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Подавляющее большинство американских БМП Bradley не могут быть оборудованы израильской системой активной защиты бронетехники Iron Fist Light, поскольку не способно обеспечить необходимое количество электроэнергии для ее работы. Об этом говорится в ежегодном отчете управления Пентагона по оперативным испытаниям и оценке (DOT&E), фрагменты из документа опубликовал The Drive.

Армия США выбрала Iron Fist в качестве основного средства защиты танков Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker от потенциальных угроз: противотанковых угроз и гранатометов, - заявили американские военные в 2018 году. Израильская система состоит из набора датчиков, радара и мортирок-перехватчиков. Навстречу ракете или снаряду выпускается облако дроби, нейтрализующее угрозу.

Light-версия КАЗ не способна перехватывать бронебойные снаряды, а работу ее радара средства электронной разведки засекают за 500 километров. В модернизированной версии эти проблемы решены, заявили разработчики.

Однако, какой бы замечательной не была израильская защита, как минимум Bradley использовать ее не сможет - бортовая электросистема машины не рассчитана на такую нагрузку.

- Разрабатывается модификация бронемашины с дополнительным источником питания - в таком виде Bradley сможет использовать Iron Fist Light, - говорится в сообщении DOT&E. Однако подавляющее большинство бронемашин останется в прежнем состоянии, поскольку слабая электрика - не единственная проблема БМП, принятой на вооружение в 1981 году. На смену Bradley США создают опционально пилотируемую боевую машину OMFV.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Stryker
Похожие новости
05.02.2020
«Батарейки» американских БМП не тянут израильскую систему защиты танков
20.06.2018
Противоракетные системы на "Брэдли" и "Страйкер". Чем ответить России?
18.05.2018
Нет своей - поставим израильскую. США планируют установить активную защиту на Абрамсы и Бредли
24.05.2016
Как Пентагон готовится к танковой войне с Россией (Defense One, США)
06.12.2012
Десант на броне. Почему никто не доверяет отечественным БТР?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса