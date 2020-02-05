Испытания "Арматы" завершатся в год столетия российского танкостроения

Завершение государственных испытаний новейшего российского танка T-15 "Армата" может совпасть со столетием его "прапрадеда".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что в 2020 году должны завершиться государственные испытания танка на платформе "Армата".

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил глава Минпромторга, по итогам испытаний Минобороны России "определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части".

Также Денис Мантуров напомнил, что в 2020 году Россия отпразднует столетие танкостроения.

"В 1920 году вышел на испытания первый советский танк "Борец за свободу тов. Ленин". Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания "Арматы" - праправнука первого советского танка", - отметил министр.

Справка "РГ"

Первый серийный русский и советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин" был выпущен 31 августа 1920 года на Сормовском заводе (Нижний Новгород). В его основу лег трофейный легкий французский танк Рено ФT-17.

Длинна корпуса была около 5 метров, ширина - 1,75 метра, высота - 2,2. Защищали танк катаные бронелисты.

Вооружен так был морской 37-миллиметровой пушкой Гочкиса.

Олег Корякин (Казань )