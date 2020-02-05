Россия и Индия продлили лицензию на производство Т-90С до 2028 года

Россия и Индия подписали контракт о продлении производства танков Т-90С до 2028 года, сообщил во вторник, 4 февраля «РИА Новости» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«В 2019 году с индийской стороной подписан контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года и, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели», — заявил он.

Министр также добавил, что индийской стороне делались предложения по поставкам и совместному производству БТР-82А, БМП-3 и самоходной противотанковой пушки Спрут СДМ1.

8 апреля стало известно о том, что правительство Индии приняло решение закупить дополнительную партию из 464 танков Т-90МС для своих вооруженных сил. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, новыми танками Т-90МС планируется оснастить 10 танковых полков индийской армии.

В феврале американские СМИ сообщили, что российский танк Т-90МС представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом.

Т-90С — это экспортный вариант танка Т-90, который был принят на вооружение Российской армии более четверти века назад. За высокую маневренность бронемашину окрестили летающим танком.