«Панцирь-С1» точно отработал по запущенным террористами дронам

В первый раз российскую базу «Хмеймим» в сирийской Латакии пытались атаковать с помощью беспилотника со стороны Средиземного моря.

Согласно сообщению Минобороны РФ, дрон был уничтожен ракетой из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» на значительном отдалении от авиабазы - ещё над морем.

Тип сбитого аппарата неизвестен. Скорее всего, он представлял собой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) кустарного производства, который используют боевики, но с увеличенной дальностью полёта. Не исключен также вариант использования какого-либо аппарата турецкого производства.

Отмечается, что обычно исламисты пытаются атаковать «Хмеймим» с северо-восточного направления — от административной границы провинций Латакия и Идлиб, либо непосредственно с их опорных пунктов в Идлибе. Со стороны моря, с западного направления, «Хмеймим» атаковать ещё не пытались.

Но это был не единственный беспилотник, пытавшийся подлететь к российскому военному объекту. Ещё два БПЛА пытались приблизиться и с «традиционного» северо-восточного направления, но были также сбиты.