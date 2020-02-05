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«Панцирь-С1» точно отработал по запущенным террористами дронам

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Источник изображения: vpk-news.ru

В первый раз российскую базу «Хмеймим» в сирийской Латакии пытались атаковать с помощью беспилотника со стороны Средиземного моря.

Согласно сообщению Минобороны РФ, дрон был уничтожен ракетой из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» на значительном отдалении от авиабазы  - ещё над морем.

Тип сбитого аппарата неизвестен. Скорее всего, он представлял собой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) кустарного производства, который используют боевики, но с увеличенной дальностью полёта. Не исключен также вариант использования какого-либо аппарата турецкого производства.

Отмечается, что обычно исламисты пытаются атаковать «Хмеймим» с северо-восточного направления — от административной границы провинций Латакия и Идлиб, либо непосредственно с их опорных пунктов в Идлибе. Со стороны моря, с западного направления, «Хмеймим» атаковать ещё не пытались.

Но это был не единственный беспилотник, пытавшийся подлететь к российскому военному объекту. Ещё два БПЛА пытались приблизиться и с «традиционного» северо-восточного направления, но были также сбиты.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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