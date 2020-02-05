Армия Эстонии объявила зимний призыв и тендер на бронежилеты

Силы обороны Эстонии потратят € 30 млн на закупку новых современных бронежилетов.

Об этом пишет портал err.ee.

Тендер на приобретение современных быстросъемных бронежилетов был объявлен накануне. Он разделен на два лота: первый предусматривает поставку средств индивидуальной защиты, второй - баллистических панелей к ним. Предполагается, что новая экипировка защитит военных не только от пуль, но и от осколков. Все имеющиеся на балансе Сил обороны нынешние бронежилеты планируется заменить в течение семи лет.

Напомним, Министерство обороны Эстонии заключило договор с девятью волостями, в которых расположены военные полигоны. В течение пяти лет министерство выплатит им € 1,5 млн.

Накануне в стране прошел зимний призыв в армию.