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Армия Эстонии объявила зимний призыв и тендер на бронежилеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Силы обороны Эстонии потратят € 30 млн на закупку новых современных бронежилетов.

Об этом пишет портал err.ee.

Тендер на приобретение современных быстросъемных бронежилетов был объявлен накануне. Он разделен на два лота: первый предусматривает поставку средств индивидуальной защиты, второй - баллистических панелей к ним. Предполагается, что новая экипировка защитит военных не только от пуль, но и от осколков. Все имеющиеся на балансе Сил обороны нынешние бронежилеты планируется заменить в течение семи лет.

Напомним, Министерство обороны Эстонии заключило договор с девятью волостями, в которых расположены военные полигоны. В течение пяти лет министерство выплатит им € 1,5 млн.

Накануне в стране прошел зимний призыв в армию.

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Страны
Эстония
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