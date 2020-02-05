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ЦАМТО

Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии

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МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++"
МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения "4++".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 4 февраля. Российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит конкурентов по многим параметрам, сообщил в интервью "РИА Новости" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам", – сказал Д.Мантуров.

Кроме того, отметил он, нельзя забывать и об экономической целесообразности, а также о значительном уровне преемственности для индийских ВВС, которые успешно эксплуатируют технику российского производства на протяжении более 50 лет.

"Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии", – сказал глава Минпромторга.

Ранее генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко в интервью "РИА Новости" сообщил, что истребитель МиГ-35 находится в списке основных претендентов на победу в индийском тендере.

Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, который будет участвовать в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов. Презентация МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситхараман прошла на полях авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.

На форуме "Армия-2018" Минобороны РФ и компания "МиГ" подписали контракт на поставку до 2023 года шести новейших легких истребителей МиГ-35. Это первый контракт на поставку данного типа самолетов. В рамках соглашения военное ведомство получит самолеты в модификациях "УБ" и "С".

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МиГ-29К
МиГ-29М
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1 комментарий
№1
05.02.2020 03:41
Посмотрим , что Индусы скажут .. вам балаболам трудно верить
+1
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