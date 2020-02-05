Госиспытания танка "Армата" планируют завершить в 2020 году

ЦАМТО, 4 февраля. Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в этом году, сообщил в интервью "РИА Новости" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Государственные испытания танка "Армата" планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части", – сказал Д.Мантуров.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата".