ВМС Сингапура приняли на вооружение последние патрульные корабли LMV

ЦАМТО, 4 февраля. Минобороны Сингапура 31 января сообщило о состоявшейся на военно-морской базе "Туас" церемонии ввода в боевой состав флота трех последних патрульных кораблей прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel).

Ими стали корабли (20) "Фортитьюд", (21) "Донтлесс" и (22) "Фирлесс".

Таким образом, на вооружение сингапурского флота приняты все восемь заказанных МО Сингапура компании ST Engineering патрульных кораблей LMV в рамках контракта, подписанного в январе 2013 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Сингапура 30 января 2013 года заключило с компанией ST Engineering контракт на проектирование и строительство восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV. Они заменят 11 патрульных кораблей класса "Фирлесс", построенных подразделением ST Marine в середине 1990-х гг.

Новые корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.

Закладка киля головного корабля LMV, (15) "Индепенденс", состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду 3 июля 2015 года и вошел в боевой состав флота 5 мая 2017 года. Второй и третий корабли, (16) "Савринти" и (17) "Юнити", были введены в боевой состав ВМС Сингапура 14 ноября 2017 года. В октябре 2017 года флоту был передан четвертый корабль, (18) "Джастис", а в апреле 2018 года – пятый, (19) "Индомитейбл". Они вошли в боевой состав ВМС Сингапура в августе 2018 года.

Длина корабля проекта LMV составляет 80 м, ширина – 12 м, полное водоизмещение – 1250 т. Силовая установка типа CODAD включает четыре дизельных двигателя MTU 20V 4000 M93L общей мощностью 11532 л.с. и позволяет развивать максимальную скорость хода более 27 узлов. Дальность плавания составляет 3,5 тыс. морских миль на крейсерской скорости 15 узлов, автономность – 14 суток. Высокий уровень автоматизации позволяет осуществлять управление кораблем экипажем из 23 человек (включая 5 офицеров). Возможно размещение еще 30 человек десанта. Корабль может принимать на борт средний вертолет S-70B "Сихок", транспортировать до двух шлюпок RHIB или безэкипажный надводный корабль "Протектор".

Предполагается, что вертолеты будут применяться только на борту головного корабля серии и трех последних. Остальные LMV будут использовать только беспилотные летательные аппараты вертолетного типа.

В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка "Супер Рапид" компании Oto Melara, одна 25-мм стабилизированная АУ "Тайфун" Mk.25 компании Rafael, два дистанционно управляемых боевых модуля Hitrole компании Oto Melara с 12,7-мм пулеметами. Корабли оборудованы расположенной в носовой части 12-контейнерной вертикальной пусковой установкой зенитного ракетного комплекса VL MICA компании MBDA, который обеспечит защиту от воздушных угроз на дальностях до 20 км.

Кроме того, на борту могут применяться нелетальные средства поражения, включая два брандспойта и две турельные установки с акустическими излучателями большой дальности LRAD (Long-Range Acoustic Device) и слепящими ксеноновыми прожекторами.