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ЦАМТО

Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой

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57-мм необитаемый БМ АУ 220М Байкал на БРМ 3К
57-мм необитаемый БМ АУ 220М Байкал на БРМ 3К.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 февраля. Россия предлагает Индии совместную разработку перспективной БМП с 57-мм боевым модулем, сообщил в интервью "РИА Новости" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Также мы предлагаем совместную разработку перспективной БМП, в том числе с представленным на выставке (Defexpo-2020 – ред.) боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой разработки АО "ЦНИИ "Буревестник", – сказал Д.Мантуров.

Вооружение 57-миллиметровым модулем для перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, а также расширяет перспективы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, отмечает агентство.

Несколько лет назад на эмиратском оружейном салоне был подписан меморандум о поставке таких же боевых модулей на шасси производства ОАЭ Enigma. Впоследствии, однако, проект был заморожен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Компании
Буревестник
Персоны
Мантуров Денис
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