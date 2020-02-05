Войти
ТАСС

Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в июне в Москве

270
0
0
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Как сообщили в Минобороны РФ, главы военных делегаций обсудят подготовку встречи 4-5 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Представители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят 4-5 февраля в Москве подготовку июньской встречи глав Минобороны этих государств. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства России, распространенном во вторник.

"Главы военных делегаций обсудят вопросы, связанные с проведением совместного заседания министров обороны государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и государств - членов ОДКБ, которое спланировано в июне 2020 года в городе Москве", - сообщили в Минобороны.

"Свое участие [в нынешнем заседании] подтвердили представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана", - добавили в российском военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
2020-й год
ШОС
Похожие новости
22.01.2020
Лидеры стран ШОС прибудут в Москву на празднование 75-летия Победы
15.11.2019
Группа экспертов ШОС обсудила вопросы информационной безопасности
25.09.2019
Организация содействия китайской экспансии
04.09.2019
Новый "Центр" – от Дагестана до Арктики
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса