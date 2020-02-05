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Деловая газета "Взгляд"

Россия предложила Индии создать истребитель пятого поколения

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Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

Россия готова вместе с Индией создать истребитель пятого поколения, позитивным сигналом к активизации этой работы может стать контракт с Минобороны России на закупку Су-57, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мантуров заявил, что российская сторона готова "продолжать переговоры по истребителю пятого поколения", передает РИА "Новости".

"В программе Су-57 произошло важное событие – Минобороны разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать", – добавил он.

Министр отметил также, что российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит многих конкурентов "по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам".

Кроме того, нельзя забывать и об экономической целесообразности, а также о значительном уровне преемственности для индийских ВВС, которые успешно эксплуатируют технику российского производства на протяжении более 50 лет.

"Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии", – подчеркнул глава Минпромторга.

В свою очередь гендиректор холдинга "Технодинамика" (управляющей организации "Техмаша") Игорь Насенков заявил в преддверии международной выставки вооружений Defexpo India-2020, что "Техмаш" готов помочь Индии локализовать производство танковых боеприпасов "Манго-М".

Он отметил, что создание производства российских 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 "Манго" на индийской территории стало одним из крупнейших российских проектов в области ВТС с Индией".

Так, "Техмаш" "обеспечил поставку и монтаж оборудования, провел обучение местных специалистов, и на сегодняшний день индийский производитель успешно поставляет в армию выстрелы "Манго" под своей маркой".

Новые боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, заслонкам амбразур ДОС, бронеколпакам и другим бронированным целям.

Отмечается, что разработчикам НИМИ имени Бахирева (входит в "Техмаш") удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики изделий. В частности, бронебойность выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными выстрелами "Манго".

Если производимые сегодня выстрелы пробивают 230 мм преграды (под углом 60 градусов), то у "Манго-М" этот показатель составляет уже 280-300 мм. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

Ранее посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Манго
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Техмаш НПК
Технодинамика
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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