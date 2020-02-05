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ТАСС

Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли

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Запуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя "Союз".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

По словам главы Роскосмоса, текущий год покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. 2020 год станет переломным для российской космической отрасли и покажет, сможет ли она преодолеть хронические проблемы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"2020 год во многом будет переломным. Он покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет", - сказал Рогозин.

Рогозин отметил, что доволен результатами 2019 года не только из-за безаварийности запусков, но и из-за принятых "судьбоносных решений" по переходу на новую ракетно-космическую технику, разработанных документов развития отрасли на ближайшие 10 лет.

"[Мы] сдвинули с мертвой точки наш космический "долгострой", вошли в необходимый темп стройки на Восточном, поправили финансовые дела ключевых предприятий, заложили основу для стабильной контрактной работы, от которой зависит дисциплина и ритм деятельности промышленности", - отметил глава госкорпорации.

Прошедший 2019 год стал первым за 16 лет безаварийным годом для Роскосмоса - было выполнено 25 успешных пусков ракет космического назначения. В прошлый раз Россия выполнила все запуски успешно в 2003 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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Ключ на рестарт
2 комментария
№1
05.02.2020 03:44
Посмотрим , сможете ли вы произвести 50 пусков в этом году или же это просто очередное враньё.
0
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№2
05.02.2020 04:42
"Енисей" придется запускать с двух Космодромов одновременно, Китайцы нас пустят на свой, 200тн состыковать и далее на НОО Луны. Там Главный будет "Федор" с двоюродным братом "тов.Ли".
0
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