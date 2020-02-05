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ТАСС

Роскосмос приступит к исполнению Единой космической госпрограммы с 2021 года

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

В программу, в частности, войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой и развитие ГЛОНАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует начать реализацию Единой государственной космической программы в 2021 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Госпрограмма космической деятельности должна быть подготовлена и принята в течение 2020 года, чтобы с 2021 года началась реализация ее мероприятий на 10-летний период", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, программа будет содержать описание проектов, сроки их реализации, финансирование и другую информацию. В частности, в нее войдут проект создания сверхтяжелой ракеты вместе с лунной программой, группировка "Сфера", развитие ГЛОНАСС.

В конце мая 2019 года Рогозин на лекции в МГУ им. Ломоносова сообщил, что Роскосмос планирует подготовить Единую государственную космическую программу по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммой вооружения.

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Луна
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