«Роскосмос» попросил ЦПК снизить требования к космонавтам

«Роскосмос» ведет с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина переговоры о снижении требований к кандидатам. По словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, речь идет о смягчении «в пределах разумного».

Требования можно сделать менее строгими за счет изменений работы экипажа, в частности, активного использования автоматики, которая помогает человеку и частично его заменяет, рассказал Рогозин в интервью ТАСС.

Если параметры не будут смягчены, «Роскосмосу» «еще долго придется отбирать в отряд суперменов», подчеркнул он.

Нынешний отбор стартовал 3 июня 2019 года. Особое внимание уделяется девушкам, рассказал Рогозин. Он подчеркнул, что им не нужно «быть супергероями».

«Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами», — рассказал он.

19 января врачи Центра подготовки космонавтов рассказали, что в 2018 году главной причиной отбраковки претендентов на полет стали глазные болезни. При этом в 2012 году эта проблема занимала только третье место. По словам медиков, проблемы со зрением стали чаще встречаться из-за более активного пользования гаджетами.

Третий открытый набор в отряд космонавтов стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырех кандидатов в космонавты.