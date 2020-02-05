76 убитых: Эрдоган ответил Асаду

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Анкара нейтрализовала 76 сирийских солдат после того, как правительственная армия САР обстреляла турецких военных в провинции Идлиб 3 февраля, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По информации Анкары, в результате атаки со стороны сирийских военных погибли восемь турецких военных и гражданских лиц.

Анкара предприняла ответные меры в отношении сирийской правительственной армии после того, как та обстреляла турецких военных в провинции Идлиб, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Наши военные поразили 54 цели в Идлибе, нейтрализовали 76 сирийских солдат", - приводит его слова агентство Anadolu.

Как утверждает Акар, накануне турецкие военные два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе.

Министерство обороны Турции 3 февраля сообщило, что в результате атаки со стороны правительственных сил Сирии в провинции погибли несколько турецких военных и гражданских лиц. Изначально речь шла о четырех погибших в районе населенного пункта Саракиб. Позже стало известно о гибели еще одного военного и одного гражданского специалиста из Турции.

К вечеру находившийся в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о восьми жертвах обстрела: трех гражданских и пяти военных.

Причастность сирийской армии к гибели турецких военных подтвердило государственное информационное агентство Сирии SANA. Журналисты пояснили, что огонь велся по отступающим частям террористов. В результате, по сведениям агентства, были убиты четыре турецких солдата, еще девять получили ранения.

После гибели своих военных Эрдоган заявил, что Анкара предпринимает ответные меры в отношении сирийцев. «Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», - заявил турецкий лидер утром 3 февраля.

Вместе с тем он призвал Москву не стоять на пути турецких военных.

«С российскими коллегами наши главы МИДа, Минобороны, разведки находятся в контакте. До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», - подчеркнул президент Турции.

При этом в Минобороны России не подтвердили, что турецкие истребители F-16 вошли в сирийское воздушное пространство. Военные напомнили, что эту зону контролируют российские ВКС.

Однако в ведомстве признали, что турецкие военнослужащие действительно попали под обстрел сирийской армии в Идлибе в ночь на 3 февраля. В министерстве объяснили случившееся тем, что Анкара не предупредила Москву о своих передвижениях, в то время как правительственные войска вели огонь по террористам.

«Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля сего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб», - сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Позже руководитель Центра генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что турецкие военные не прибыли для участия в совместном с Россией патрулировании сирийских территорий.

Из-за этого российской военной полиции пришлось действовать в одиночку, отметил он.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани - пункт пропуска Гариб - Хараб-Нас - Итвиран-Тахтани - Бадфик - Итвиран-Фаукани - пункт пропуска Гариб - Кобани в провинции Алеппо", - уточнил военный.

Российский Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований в Сирии отказаться от вооруженных провокаций и пойти по пути мирного урегулирования ситуации в районах, которые находятся под их контролем.

В Идлибе с 12 января действует согласованный Москвой и Анкарой режим прекращения огня. При этом в регионе по-прежнему сохраняется крайне нестабильная ситуация, сообщил близкий к Минобороны России источник принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газеты «Ведомости». По его информации, с начала года позиции правительственной армии подвергались нападению более 1,2 тыс. раз. Они отвечали на такие атаки наступательными операциями, в том числе масштабными и при участии российской авиации.

В конце января Эрдоган заявил, что Анкара теряет терпение в связи с продолжающимися атаками на Идлиб.

Он предупредил о готовности турецкой стороны применить ответные меры.

«Мы пытаемся спасти угнетенных пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист - те сирийцы, кто защищает свою землю?» - возмутился глава Турции.

При этом в МИД России заверили, что Москва привержена взятым на себя обязательствам.

Лидия Мисник