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Известия.ru

Военные провели учения с ЗРК C-300 и С-400 на территории ЦВО

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Центрального Военного Округа

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Расчеты станций «Небо» выявили и классифицировали цели и передали данные комплексам С-300 и С-400, а также истребителям-перехватчикам МиГ-31. В качестве условного «врага» были выбраны МиГ-31, транспортники Ан-26 и вертолеты Ми-8.

В учениях принимали участие 12 самолетов и вертолетов, а также более полутысячи военнослужащих.


С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Ее производством занимается крупнейший концерн российского оборонно-промышленного комплекса — ВКО «Алмаз-Антей».

4 февраля 2020 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о начале производства ЗРК С-400 для Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-26
Ми-8
МиГ-31
Небо РЛК
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Военные учения
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