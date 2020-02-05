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Деловая газета "Взгляд"

Началось производство С-400 для Индии

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Источник изображения: vk.com/mil

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Мантуров заверил, что Индия получит российские ЗРК "в сроки, предусмотренные контрактом". Он сообщил, что "в целом все обязательства", принятые сторонами, "выполняются в полном объеме". Мантуров отметил, что речь идет и об обязательствах по оплате.

Кроме того, он сообщил, что "идет работа и по созданию учебного центра в Индии", передает РИА "Новости".

Напомним, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что все страны должны с уважением относиться к самостоятельному решению его страны закупить у России С-400.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что первый полк ЗРС С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
РОЭ
Персоны
Мантуров Денис
Михеев Александр
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