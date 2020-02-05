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«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну

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Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Место выбрано, ведется подготовительная работа», — заявили в пресс-службе госкорпорации. Там будут готовить российских космонавтов к полетам на корабле «Орел» к Луне. Также экипажи совершат полеты на околоземную орбиту. Подробное местоположение филиала уточнят позже.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» потратит на проект станции «Луна-28», которая привезет грунт с Луны на Землю, 594,2 миллиона рублей. Запуск посадочной станции запланирован на 2027 год. Он пройдет с помощью ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома Восточный.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Восточный Космодром
Луна
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