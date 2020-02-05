Узлы совместных интересов

Немецкий производитель комплектующих для авиапрома оценил компетенции АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод посетила делегация немецкой компании Liebherr-Aerospace Lindenberg. Гости и руководство АПЗ обсудили перспективы совместного сотрудничества.

С гостями из Германии встретились руководители предприятия и представители Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ). Для иностранной делегации была проведена экскурсия по музею истории АПЗ.

«Интересно было ознакомиться с историей вашего завода, окунуться в прошлое, – поделился через переводчика впечатлениями главный инженер компании Liebherr-Aerospace Lindenberg Антон Гайле. – Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вы гордитесь своим предприятием и его продукцией, чтите свое прошлое. За этим приятно наблюдать».

Заместитель главного конструктора АПКБ Владимир Сухоруков представил презентацию о компетенциях АПЗ и АПКБ. Далее делегация потенциальных партнеров посетила механические цехи АПЗ, где производится интересующая гостей продукция.

Переговоры прошли за закрытыми дверями. На повестке – сферы, в которых предприятия смогли бы найти точки соприкосновения и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Как признались гости, они создают узлы, объемы производства которых хотят увеличить, получив надежных партнеров. К таковым изделиям представители иностранной компании отнесли шарико-винтовые передачи и электромеханические приводы небольших габаритов.

«Трудно начинать разработку подобных изделий с нуля, углубляясь в этот процесс, – отметил Антон Гайле. – Мы хотим найти партнера, имеющего опыт в этой работе. Также нас интересует производство датчиков и электромагнитных клапанов. Ваше предприятие как раз обладает такой компетенцией. Также мы разрабатываем электрические моторы, но сами их не производим. Ищем партнеров, которые готовы запустить их в серийное производство. Кроме того, мы открыты к прочим идеям и предложениям».

Стороны договорились немедленно начать работу по таким направлениям, как совместная разработка и серийное изготовление перспективных изделий.

Артем Канашкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года