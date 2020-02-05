Войти
Военно-промышленный курьер

Узлы совместных интересов

308
0
0
Источник изображения: Фото: Александр Барыкин

Немецкий производитель комплектующих для авиапрома оценил компетенции АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод посетила делегация немецкой компании Liebherr-Aerospace Lindenberg. Гости и руководство АПЗ обсудили перспективы совместного сотрудничества.

С гостями из Германии встретились руководители предприятия и представители Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ). Для иностранной делегации была проведена экскурсия по музею истории АПЗ.

«Интересно было ознакомиться с историей вашего завода, окунуться в прошлое, – поделился через переводчика впечатлениями главный инженер компании Liebherr-Aerospace Lindenberg Антон Гайле. – Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вы гордитесь своим предприятием и его продукцией, чтите свое прошлое. За этим приятно наблюдать».

Заместитель главного конструктора АПКБ Владимир Сухоруков представил презентацию о компетенциях АПЗ и АПКБ. Далее делегация потенциальных партнеров посетила механические цехи АПЗ, где производится интересующая гостей продукция.

Переговоры прошли за закрытыми дверями. На повестке – сферы, в которых предприятия смогли бы найти точки соприкосновения и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Как признались гости, они создают узлы, объемы производства которых хотят увеличить, получив надежных партнеров. К таковым изделиям представители иностранной компании отнесли шарико-винтовые передачи и электромеханические приводы небольших габаритов.

«Трудно начинать разработку подобных изделий с нуля, углубляясь в этот процесс, – отметил Антон Гайле. – Мы хотим найти партнера, имеющего опыт в этой работе. Также нас интересует производство датчиков и электромагнитных клапанов. Ваше предприятие как раз обладает такой компетенцией. Также мы разрабатываем электрические моторы, но сами их не производим. Ищем партнеров, которые готовы запустить их в серийное производство. Кроме того, мы открыты к прочим идеям и предложениям».

Стороны договорились немедленно начать работу по таким направлениям, как совместная разработка и серийное изготовление перспективных изделий.


Артем Канашкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
АПЗ Пландина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.10.2019
Белоруссия подготовит план по реагированию на размещение военных США в Литве
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
10.10.2019
НАТО начнет защищать "Европу" из Грузии
18.10.2013
ОСК и стратегия самообмана
15.06.2010
"Руслан" идет на посадку в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса