Производство С-400 для Индии стартовало в России

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" для Индии. Ранее сообщалось о том, что поставка ЗРС по контракту будет завершена к 2024-2025 году.

Первую С-400 отправят в течение одного года после получения авансового платежа. Так, Индия сможет получить "Триумф" в конце 2020 года или чуть позже.

Как передает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме.

Москва и Дели договорились о поставках комплексов ПВО-ПРО С-400 "Триумф" на сумму 5,93 миллиарда долларов в 2016 году. Российские зенитные системы средней и большой дальности признаны лучшими в мире. Первым их заказал Китай и два года назад получил первый полк "Триумфов". Соглашение о поставке С-400 заключила Турция, в очереди за "Триумфами" стоит еще десяток стран.

Система ПВО средней и большой дальности "Триумф" предназначена для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров, с подключением дополнительных модулей дальность ее действия возрастает до 600 километров. Применение в пусковых установках разных типов ракет позволяет "Триумфу" формировать эшелонированную противовоздушную оборону.