США снижают порог апокалипсиса до пяти килотонн

Первый ядерный боезаряд малой мощности ушел под воду

В конце прошлого года, проинформировала Федерация американских ученых, состоялась загрузка БР «Трайдент», оснащенной ядерным боезарядом W76-2 мощностью пять килотонн, на борт ПЛАРБ «Теннесси» (SSBN-734), приписанной к военно-морской базе «Кингз Бей» (штат Джорджия). По завершении операции лодка вышла на боевое дежурство в Атлантический океан.

На сегодня на заводе «Пантекс» (Pantex) в штате Техас согласно тому же источнику собрано около 50 таких зарядов. Столь высокий темп производства обусловлен тем, что в основу нового изделия был положен хорошо освоенный заряд W76-1 (100 кт), у которого для снижения мощности изымается второй – термоядерный контур.

Предполагается, что в относительно короткие сроки все 14 американских ПЛАРБ будут оснащены одним-двумя такими зарядами.

“ Все 14 американских ПЛАРБ будут оснащены одним-двумя такими зарядами ”

Производство ЯБЗ малой мощности, как известно, было анонсировано в 2018 году в обновленной ядерной доктрине США якобы в ответ на намерение России превентивно использовать тактические ядерные заряды в ограниченных региональных конфликтах. Сторонники подобного подхода настаивают: «Кремль придерживается стратегии обострения для снятия напряженности (escalate to deescalate), согласно которой Россия может применить тактическое ядерное оружие, если станет проигрывать в конвенциональном конфликте с НАТО». То есть российское руководство исходит из того, что в таком случае США не станут наносить ответный удар стратегическим ядерным оружием, чреватый непредсказуемыми последствиями.

Таким образом, решение об оснащении американских атомных ПЛ ядерными боезарядами малой мощности является, мол, закономерным ответом на планы России. При этом наличие у США порядка тысячи ЯБЗ малой мощности (в основном гравитационных бомб B61) не снимает-де остроты проблемы, поскольку они размещаются на бомбардировщиках, уязвимых перед российской ПВО.

Интересно отметить, что в ходе обсуждения оборонного бюджета США на 2019 финансовый год демократы выступили с критикой планов производства W76-2, ведущих, по их оценкам, к снижению порога применения ядерного оружия («Боезаряд малой мощности взорвал конгресс США»). Тем не менее, поскольку стоимость серийного производства нового изделия относительно невысока, им не удалось вычеркнуть его из перечня планируемого бюджетного финансирования.

Владимир Рыбаченков, советник МИДа РФ в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года