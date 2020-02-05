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Россия начала производить С-400 для Индии

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Источник изображения: Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

Россия начала производить зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он уточнил, что изготовлением С-400 для Индии занялся концерн ВКО «Алмаз-Антей». Россия поставит системы в сроки, предусмотренные контрактом, добавил Мантуров. По словам министра, все обязательства обеих сторон, в том числе оплата, выполняются.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время визита в Вашингтон защитил право покупать С-400 у России. Он сказал, что ни одна страна не может запретить Индии покупать вооружение там, где она захочет.

В ноябре 2019-го в Индии усомнились в возможностях С-400. «У России был шанс продемонстрировать возможности систем С-400, размещенных в Сирии в апреле 2018 года, против американских ракет Tomahawk, но страна воздержалась от этого», — утверждалось в публикации индийского издания The Times Now.

Поставки российских систем Индии завершатся к апрелю 2023 года. При этом российский вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что США активно пытаются сорвать сделку. Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов.

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Страны
Индия
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
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