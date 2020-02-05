Трофейный Су-24

История советского фронтового бомбардировщика началась в таиландском баре

General Dynamics F-111, двухместный тактический бомбардировщик дальнего радиуса действия, стал революционным для своего времени. Это первая серийная машина с крылом изменяемой стреловидности и РЛС, позволявшей летать в автоматическом режиме на малых высотах «по рельефу» даже ночью, что делало его очень сложной целью для ПВО.

Война во Вьетнаме (1965–1974) оказала на отечественную «оборонку» большое влияние. С одной стороны, там обкатывалось советское оружие, что позволило выявить недостатки и найти способы их устранения. С другой – появилась возможность заполучить образцы техники «потенциального противника». В числе прочего удалось доставить в СССР для исследований F-4 Fantom, F-5E Tiger II, легкий штурмовик А-37В Dragonfly, тактический бомбардировщик F-111. История с обретением последнего выглядит как детектив.

Основные «подарки» из ДРВ Советский Союз получил после масштабного наступления северовьетнамской армии на Сайгон, в ходе которого несколько типов самолетов были захвачены в работоспособном состоянии. Но случилось это в 1975 году, тогда как F-111 стал «нашим» еще в 1968-м.

“ По наблюдениям в барах вычислили экипаж, наиболее охочий до денег, и подкупили его ”

А на вооружение ВВС США он поступил всего лишь годом раньше и примерно в то же время публично демонстрировался на авиасалоне в Ле Бурже. Как писал в воспоминаниях Олег Самойлович, заместитель главного конструктора ОКБ Сухого, на выставке он фотографировал американскую машину до мелочей и старался получить максимум информации о ней. А в следующем году у наших конструкторов и военных появилась возможность детально исследовать новейший самолет.

Есть две версии его «приобретения». Согласно первой при помощи специальной аппаратуры вначале заглушили всю электронику американского бомбардировщика, после чего МиГ-21 принудил его совершить посадку в окрестностях Ханоя. Скорее всего это легенда для наших специалистов, придуманная, чтобы не вдаваться в детали при ответе на вопрос: «Где взяли?». На самом деле главную роль в операции сыграло ГРУ, но об этом знал весьма ограниченный круг лиц.

Схема была точно такой же, как в случае с угоном нашего МиГ-25 в Японию: пилотов попросту купили. В Индокитай первая шестерка F-111 прибыла в середине марта 1968 года. Вьетнамская разведка выяснила, что базируются они на аэродроме в Тахли (Таиланд). «Сто одиннадцатые» сразу начали участвовать в бомбардировках. И тогда же в Таиланде активизировалась агентура ГРУ. Детали вербовки американцев неизвестны. Скорее всего, наблюдая в барах за экипажами, разведчики вычислили тот, что наиболее охоч до денег, и попросту подкупили его. Рассказывают, что курс из района выполнения задачи до аэродрома, где ждали перебежчиков, был отмечен, как вешками, рыбацкими лодками. Затем самолет морем переправили в Союз. Возможно, экипаж тоже оказался на нашей территории, но сведений о нем нет.

Зато известно, как резко активизировались работы по самолету проекта Т-6, которые велись в ОКБ Сухого. Собственно, за американские корни Су-24 говорит время создания нашего самолета. Согласно официальным данным решение о постройке Т-6-2, который после принятия на вооружение стал Су-24, было принято в 1968 году, а первый полет он совершил уже в январе 1970-го – даже для тех времен, когда новая техника создавалась в немыслимые для нынешних конструкторов сроки, это было фантастическим показателем. Олег Самойлович пишет: «Обводы носового конуса были нами скопированы с самолета F-111. В ходе летных испытаний обнаружилось, что излучение радиолокатора миллиметрового диапазона «Орион» проходит через сильно заостренный радиопрозрачный конус с большими потерями. Для переделки обводов головной части самолета времени не оставалось. Поэтому мы просто затупили конус. Получилось некрасиво, но выхода не было». Конечно, основные ноу-хау американского самолета таились в его эффективных двигателях и уникальной электронной начинке. Но что в Су-24 исконно наше, а что позаимствовано – снаружи не видно.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года