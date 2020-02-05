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ТАСС

Военные России проинспектируют военный объект в Эстонии

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские военные во вторник посетят военный объект на территории Эстонии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Посещение по оценке будет проводиться 4 февраля 2020 года в течение одного дня. В ходе посещения инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - сказал он.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года во время пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.

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Страны
Россия
Эстония
Проекты
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Ядерный щит
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