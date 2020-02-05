Войти
bmpd.livejournal.com

Саудовская Аравия меняет оптико-электронное оборудование на китайских БПЛА СН-4

315
0
0

Как сообщает издание "Intelligence online" в публикации "Comment Ryad s’appyuie sur Pekin, Pretoria et Berlin pour forger son armee de drones", Саудовская Аравия быстрыми темпами наращивает свой пар БПЛА. По информации издания, министерство обороны королевства опирается на немецкую компанию Hensoldt (ранее филиал Airbus Group, 2016 году проданный американскому фонду KKR) для оснащения своих БПЛА оптико-электронными системами. Это в первую очередь касается китайских БПЛА СН-4А и СН-4В.

Эр-Рияд в перовую очередь планирует применят из в Йемене, не желает пользоваться установленными на них приборами китайского производства - компании China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), так как по своему уровню они все еще находится ниже предъявляемых требований и им требуется большой объем работ по обслуживанию.

Ударный БПЛА СН-4А ВВС Саудовской Аравии (с) Ahmed Hader

Южноафриканский филиал немецкой фирмы - GEW Technologies and Optronics Ltd занимается реализацией данного контракта вместе с партнером из Саудовской Аравии (INTRA Defense Technologies). Плюс эта компания избегает рисков попасть под американские или европейские санкции при поставке военного оборудования Эр-Рияду. И хотя Берлин уже несколько месяцев сохраняет оружейное эмбарго в отношении Саудовской Аравии, власти страны знают об этом контракте.

Для саудовцев этот многонациональный контракт также представляет интерес, так как он не связан с США, чья реакция (точнее, ее отсутствие) после атак нефтеперерабатывающего завода в Абкайке все еще сохраняется в памяти.

По аналогии с опытом ОАЭ, которые выбрали ЮАР для получения военных технологий, Эр-Рияд начал выкачивать южноафриканские ноу-хау в части ракетной и беспилотной техники. Соответствующая группа инженеров внутри компании Denel была сильно прорежена компанией Saudi Arabian Military Industries (входит в государственный суверенный фонд) с целью создания в королевстве настоящей оборонной промышленности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Йемен
Китай
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
ЮАР
Продукция
СН-4
Компании
Airbus
CASC
Проекты
636.3
БПЛА
Похожие новости
20.06.2018
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
16.08.2017
Миражи самостоятельности
22.12.2015
Саудовская Аравия и ОАЭ приобрели БЛА китайского производства
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса