Саудовская Аравия меняет оптико-электронное оборудование на китайских БПЛА СН-4

Как сообщает издание "Intelligence online" в публикации "Comment Ryad s’appyuie sur Pekin, Pretoria et Berlin pour forger son armee de drones", Саудовская Аравия быстрыми темпами наращивает свой пар БПЛА. По информации издания, министерство обороны королевства опирается на немецкую компанию Hensoldt (ранее филиал Airbus Group, 2016 году проданный американскому фонду KKR) для оснащения своих БПЛА оптико-электронными системами. Это в первую очередь касается китайских БПЛА СН-4А и СН-4В.

Эр-Рияд в перовую очередь планирует применят из в Йемене, не желает пользоваться установленными на них приборами китайского производства - компании China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), так как по своему уровню они все еще находится ниже предъявляемых требований и им требуется большой объем работ по обслуживанию.

Ударный БПЛА СН-4А ВВС Саудовской Аравии (с) Ahmed Hader

Южноафриканский филиал немецкой фирмы - GEW Technologies and Optronics Ltd занимается реализацией данного контракта вместе с партнером из Саудовской Аравии (INTRA Defense Technologies). Плюс эта компания избегает рисков попасть под американские или европейские санкции при поставке военного оборудования Эр-Рияду. И хотя Берлин уже несколько месяцев сохраняет оружейное эмбарго в отношении Саудовской Аравии, власти страны знают об этом контракте.

Для саудовцев этот многонациональный контракт также представляет интерес, так как он не связан с США, чья реакция (точнее, ее отсутствие) после атак нефтеперерабатывающего завода в Абкайке все еще сохраняется в памяти.

По аналогии с опытом ОАЭ, которые выбрали ЮАР для получения военных технологий, Эр-Рияд начал выкачивать южноафриканские ноу-хау в части ракетной и беспилотной техники. Соответствующая группа инженеров внутри компании Denel была сильно прорежена компанией Saudi Arabian Military Industries (входит в государственный суверенный фонд) с целью создания в королевстве настоящей оборонной промышленности.