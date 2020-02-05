«Ведьмочки» и их «Малыш»: первый в Украине девичий экипаж (Укрiнформ, Украина)

Надежда и Руслана надели военную форму совсем не случайно. Это был их сознательный выбор. Они отвергли традиционно «женские» военные специальности радиотелеграфистов, поваров и связистов и сделали выбор в пользу БПЛА. Завоевать авторитет в мужском коллективе — дело сложное, признаются девушки. Но армия дала им все, чего они ожидали.

Стрелка секундомера в руках командира неумолимо круг за кругом бежит вперед. Вот эти проклятые секунды! Сейчас, на тренировке, они становятся оценкой, но девушки хорошо понимают, что всего лишь через несколько месяцев эти секунды, вероятно, будут спасать не только их жизнь, но и всего подразделения.

Без лишних движений или слов девушки снимают с машины тяжелые ящики с современной, дорогостоящей разведывательной аппаратурой. Отбегают далеко в сторону от автомобиля, маскируют позицию и начинают разворачивать антенны и проводить диагностику и настройку своего "Малыша" (так они между собой называют беспилотник). Резкий ветер и снег, что неожиданно застал их за работой, никак не повлиял на скорость и точность всех манипуляций экипажа. Переговариваясь между собой, офицеры удивлялись взаимопониманию между этими двумя членами экипажа БПЛА. За рекордное время в штаб поступил запрос на разрешение проведения разведки в заданном квадрате. Еще несколько секунд - и "пластиковая птица" стремительно ворвалась в небо над Львовщиной.

Старшие солдаты Надежда Цугрий и Руслана Духин одели военную форму совсем не случайно. Это был их сознательный выбор в трудные времена начала российской вооруженной агрессии против Украины. Жизнерадостные девушки хорошо понимали, что делая выбор в пользу БПЛА, становятся целью № 1 для всех российских террористических войск, сосредоточенные сейчас на временно оккупированных территориях. И они сознательно отвергли традиционно "женские" военные специальности радиотелеграфистов, поваров и связистов. Именно обучение в подразделении, где они осваивали все тонкости полета на БПЛА, и сдружило их.

- Руслана моя очень добрая и хорошая подруга, - говорит Надежда. - Так случилось, что мы понимаем и поддерживаем друг друга с полу слова и полу жеста. По-другому в нашей профессии просто нельзя.

- Это просто счастливая случайность, что мы так встретились, - поддержала коллегу Руслана.

Армия дала девушкам все, чего они ожидали, - ответственность за свое дело, самостоятельность и взвешенность, твердость в принятии решений. Конечно же, их родные не были в восторге от жизненного выбора этих хрупких девушек. Однако со временем поддержали решение Надежды и Русланы. Завоевать авторитет в мужском коллективе - дело сложное.

- Мы не пытались кому-то доказать, - продолжила рассказ Надя. - Просто делаем свою работу максимально честно и добросовестно.

Кстати, девушки все манипуляции со своей аппаратурой такие, как транспортировка, развертывание и сбор довольно высоких и тяжелых антенн - делают сами.

- Во время боевого задания у нас не будет помощников, - продолжила Руслана. - Будем только мы с Наденькой. И не надо нам улучшать жизнь там, где это не нужно делать. А еще… нам очень повезло с коллективом! Потому что те мужчины, которые служат с нами, являются настоящими! Они умеют быть и ответственными и тактичными.

"Ведьмочки" и их "Малыш": первый в Украине девичий экипаж Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, АрміяInform | Перейти в фотобанк

Есть у девушек своя традиция запуска "Малыша". Каждая из них обязательно должна занять планер и прошептать над ним несколько известных только им слов. Именно за это в учебном подразделении и прозвали девушек "ведьмочками". Мол, колдуют каждый раз. И что бы там не было, количество их взлетов всегда равняется количеству возвращений "Малыша" на базу.

Сейчас Надежда и Руслана мечтают стать офицерами. И служить в одном подразделении. А еще мечтают сделать так, чтобы в армии стало как можно меньше бумажной работы, которая отнимает много времени. И заветным желанием является добиться победы в этой необъявленной войне, установить мир и порядок на всей территории Украины. Вот такой он - первый в Украине, уникальный, девичий экипаж беспилотника. Почему-то я убежден, что мы еще не раз услышим о мастерски выполненной работе этих девушек. И при всей своей загадочности - они станут настоящим ужасом для врага.

Тарас Грень