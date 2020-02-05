Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане

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В Казахстане продолжается информационная атака на бронетехнику российского производства. Издание "Караван" разместило материал "Чем будет воевать Казахстан, если придется Родину защищать". Автор Владимир Северный утверждает, что "минобороны (Казахстана, прим В.М.) вынашивает планы оснастить наши войска морально устаревшими бронемашинами прошлого века". И призывает: "Пора бы уже начать искать другие пути повышения боеготовности своих войск и сохранности жизни собственных солдат, а не просто поддерживать предприятия ОПК северного соседа, потому что того требует принцип добрососедства".

Мы уже писали на эту тему, отмечая, что автор пытается пролоббировать собираемые в Казахстане южноафриканские бронеавтомобили Marauder, Mbombe 6x6 и Mbombe 8x8.

БТ-82А и перечисленные выше иномарки - это техника разных классов, к тому же реальное боевое применение Mbombe 6x6 в Ливии продемонстрировало, что его характеристики защищенности - не совсем такие, как рекламировалось. Что же касается Marauder, то они из-за своей массы, ограниченных характеристик подвижности и недостаточной устойчивости не годятся для обычных мотострелковых, десантных подразделений, а также морской пехоты.

Mbombe 8x8 очень тяжелый, сложный и дорогой, и вряд ли Казахстан будет их закупать в больших количествах, чтобы как- то заменить БТР-82А.

Лев Романов