Стали известны подробности захвата в Сирии Т-90 образца 1992 года

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Воюющие против террористов сирийские подразделения потеряли Т-90 совершенно случайно. Напомним, танк боевики захватили в минувшие выходные в районе Алеппо, однако сделали это не на поле боя, а просто воспользовавшись сложившейся ситуацией.

Как прокомментировал военный эксперт Юрий Лямин, танк и БМП-1 находились в ангаре, куда их, по некоторым данным, специально временно поместили, чтобы обезопасить от ударов ПТУР.

В последние дни боевики организовали настоящую охоту за правительственными войсками. Они используют управляемые ракеты не только против бронетехники, но и против автомобилей, а также отдельных групп солдат правительственных войск.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Для того чтобы танки могли вести маневренную оборону, создаются так называемые сирийские валы, что и делалось на данном участке фронта. Однако полностью закончить эти сооружения не удалось - ночью террористы предприняли мощную контратаку и захватили ангар с техникой.

Судя по фото, перед нами Т-90 образца 1992 года. Этот танк вряд можно считать современным, в отличие от модификации "А" у него литая, менее защищенная башня, отсутствует тепловизор, двигатель мощностью 840 л.с. и старые гусеничные ленты. Такие танки практически не используются в Российской армии, если только как учебные. В сирийских подразделениях их тоже ограниченное количество.

Лев Романов