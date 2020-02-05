Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону базы Хмеймим со стороны Средиземного моря

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе Хмеймим со стороны северо-восточной части Средиземного моря, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен в понедельник с наступлением темноты российскими средствами ПВО авиабазы Хмеймим.