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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону базы Хмеймим со стороны Средиземного моря

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Авиабаза Хмеймим
Авиабаза Хмеймим.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе Хмеймим со стороны северо-восточной части Средиземного моря, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным Минобороны РФ, беспилотник был обнаружен в понедельник с наступлением темноты российскими средствами ПВО авиабазы Хмеймим.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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