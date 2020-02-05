Войти
Российская газета

Гражданскую оборону собираются реформировать

298
0
0
Источник изображения: Евгений Курсков/ТАСС

Возможно, в скором будущем такое хорошо знакомое еще с советских времен понятие, как "гражданская оборона", перестанет существовать и в памяти потомков останется только как название известной рок-группы.

Такая ситуация может произойти в результате радикального реформирования системы ГО, которым занялось МЧС России. Об изменении подходов к гражданской обороне в МЧС стали говорить с тех самых пор, как в России было создано спасательное ведомство, то есть еще с начала 90-х годов.

Так получилось, что система гражданской обороны досталась стране в наследство со времен Советского Союза. И как наследие "холодной войны" она в основном была "заточена" именно под военное время.

А потому не случайно, что, когда МЧС формировалось как ведомство, призванное бороться с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера в мирное время, система гражданской обороны в МЧС не вошла. Она осталась в ведении минобороны и продолжала там оставаться до тех пор, пока в МЧС не создали свою систему защиты населения. То есть система ГО перешла к МЧС, когда новая система реагирования на ЧС была уже сформирована. До недавнего времени в МЧС России структурно действовали как Департамент гражданской обороны, так и Департамент гражданской защиты. Они зачастую по многим направлениям дублировали друг друга. С приходом в министерство нового руководства оба департамента объединили.

Чтобы изменить систему гражданской обороны, придется пересмотреть тысячи документов

Теперь пришло время поменять и пересмотреть тысячи, если не десятки тысяч документов, которые регулируют деятельность всей системы защиты россиян от всех возможных угроз хоть в мирное, хоть в военное время. Об этом на днях говорили на тематической межведомственной конференции, которая и была посвящена именно этой проблеме.

Заместитель главы МЧС Павел Барышев сказал, что объединение двух систем позволит оптимизировать работу и снизить административные барьеры, повысить роль и эффективность гражданской обороны.

Но вот само это понятие все же может кануть в небытие. По крайней мере в кулуарах форума ее участники говорили, что сам термин "гражданская оборона" звучит слишком милитаристски угрожающе. А хорошо выстроенная уже в постсоветское время региональная система реагирования на ЧС вполне может вместить от ГО все нужное и полезное.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Похожие новости
14.09.2017
Замглавы МЧС РФ и советник МВД Ирана обсудили сотрудничество
06.06.2017
В Ногинске пройдет международный салон "Комплексная безопасность-2017"
11.09.2014
Премьерские ножницы
18.11.2013
Нестандартный Шойгу
25.10.2011
ТАНТК и МЧС подписали акт о передаче самолета-амфибии Бе-200ЧС
10.09.2010
МЧС России и ТАНТК заключили на "Гидроавиасалоне-2010" предконтрактное соглашение о поставке восьми самолетов Бе-200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
  • 04.02 21:29
  • 95
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса