Российские танки в индийском Лакхнау

В Индии открывается выставка «Defexpo India - 2020»

С 5 по 8 февраля в столице индийского штата Уттар-Прадеш городе Лакхнау, расположенном на берегах реки Гомати в 516 км от Дели, пройдет XI Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений «Defexpo India - 2020».

Сотрудничество РФ и Республики Индии в военно-технической области насчитывает несколько десятилетий и формирует основу стратегического партнерства между странами. Участие России в выставке «Defexpo India» за эти годы стало традиционным.

Мероприятие проводится под эгидой министерства обороны Индии и Конфедерации индийской промышленности с периодичностью один раз в два года, за период с 1999 года оно стало одним из наиболее значимых в оборонной отрасли.

В 2020 году объединенная российская экспозиция разместится в выставочном павильоне № 6, площадь которого составляет почти 1 тыс. квадратных метров. Делегацию РФ возглавит заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, сообщает ТАСС. Организатор «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию «Ростех», продемонстрирует продукцию крупнейших оборонных холдингов России АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России», АО «НПК «Техмаш», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Швабе», АО «Моринформсистема – Агат» и ПАО «АК «Рубин».

Госкорпорация «Ростех» на выставке покажет свыше 500 образцов вооружений, военной и специальной техники, и интерес к новейшим разработкам ожидаем. Но также объяснимо, если повышенное внимание будет уделено продукции «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящей в «Ростех».

Участникам выставки УВЗ представит в макетном исполнении всю линейку продукции, включая танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков «Терминатор», танковый мостоукладчик МТУ-90М, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, плавающий транспортер ПТС-4, сообщается на сайте УВЗ.

«Впервые в Индии будет представлен натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, разработчиком которой является ЦНИИ «Буревестник», а также специализированная железнодорожная платформа для перевозки бронетанковой техники», - сказано в сообщении завода.

Индия является основным и самым крупным покупателем танков семейства Т-90. Страна считается главным эксплуатантом этой техники, а командование индийских Вооруженных сил дает ей высокую оценку, даже называя вторым фактором сдерживания вероятного противника после ядерных вооружений.

В деловой программе в ходе работы российско-индийской военно-промышленной конференции «Уралвагонзавод» ознакомит партнеров с результатами двустороннего взаимодействия под девизом «Make in India»-«Делай в Индии», и с успехами, достигнутыми в ходе реализации совместных проектов военно-технического сотрудничества.

УВЗ в течение многих лет успешно работает с индийской стороной по поставкам бронетанковой техники для сухопутных войск. Первые 310 танков Т-90 стоимостью 1 млрд долларов Индия заказала в России в 2001 году. В 2007 году дополнительно была приобретена еще партия машин, насчитывающая 1000 единиц. В городе Авади налажено производство по сборке танков из машинокомплектов, поставляемых УВЗ. В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что Индия заключила контракт с Россией на передачу технологий, общая сумма которого составила 3,12 млрд долларов. 1,92 млрд из них получит индийский государственный военный завод для развертывания производства, а 1,2 млрд долларов будут выплачены «Рособоронэкспорту» и «Уралвагонзаводу» за передачу необходимых для строительства танков технологий и поставку комплектующих, сообщал Defence News со ссылкой на официального представителя индийского Минобороны. В течение 4 лет Индия намерена выпустить 464 машины.

«Мы готовы к дальнейшему увеличению объемов сотрудничества с индийскими компаниями, в том числе, в рамках программы «Делай в Индии», - сказал генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов. «Сейчас за производство танков в

России отвечает «Уралвагонзавод»: входящие в него предприятия не только модернизируют стоящие на вооружении российской армии танки, но и готовятся к поставке военным танка Т-14 «Армата» для опытно-боевой эксплуатации», - сообщил Александр Потапов, проработавший много лет в оборонной отрасли и возглавивший НПК УВЗ в 2017 году, а в текущем году он избран председателем совета директоров НПК «Уралвагонзавод». Потапов сказал, что новейший российский танк Т-14 «Армата», реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», будет представлять интерес для армий других стран после того, как он поступит в российские войска. «Все иностранные заказчики любят осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен Министерством обороны РФ. В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем», - сказал глава НПК УВЗ. Пока Т-14 официально не принят на вооружение ВС РФ. Причиной недостаточно высоких темпов производства танка можно считать общую сложность проекта. При этом «Армата» - уникальная платформа с большим будущим, расширяющая перспективы для отечественного танкостроения, которое в этом году отмечает 100 лет.

Участие РФ в международных выставках и, в частности, в крупнейшей «Defexpo India - 2020», говорит о существующем высоком уровне этого направления оборонной промышленности в настоящее время.

Ирина Дронина