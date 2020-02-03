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Объяснена опасность российских «Солнцепеков» для США

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ТОС-1А «Солнцепек»
ТОС-1А «Солнцепек».
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А («Солнцепек») обеспечивает полное уничтожение обороны противника одним залпом и позволяет российским военным быть готовыми к крупным штурмовым операциям. Таким образом объяснил опасность российского оружия для США эксперт журнала The National Interest Майкл Пек.

Он отметил, что у ТОС-1А есть термобарическая боевая часть, и после взрыва она оказывает мощный эффект на укрепления — так можно расчистить дорогу для мотострелков и танков «Армата».

В настоящее время на вооружении российской армии стоят тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 («Буратино») и ее модернизированная версия ТОС-1А («Солнцепек»). Они способны вывести из строя легкобронированную технику и практически полностью разрушать здания. ТОС-2, предположительно, получит название «Тосочка». Отличительной особенностью новой системы станет отказ от гусеничного шасси в пользу колесного.

В отличие от предназначенных для полномасштабных конфликтов дальнобойных реактивных систем залпового огня, огнеметных систем зачастую достаточно для решения локальных задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Солнцепёк
ТОС-1
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1 комментарий
№1
03.02.2020 13:16
Прямо через Тихий океан по америке стрельнём залпом из Солцепёка  и кирдык штам (:

Если сша сами первые  сунуться в Россию, приём будет "жаркий"
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