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Вестник Мордовии

Без шансов на спасение: огромной силы взрыв полностью разнес сирийский Т-72

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В Сирии боевики атаковали танк правительств войск. Судя по размещенному видео, объектом нападения стал Т-72 "Урал" или Т-72М1 без динамической защиты.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Бронемашина занимала позицию возле одного из строений. ПТУР попала в борт. Далее ситуация приняла самый драматичный оборот. Произошел взрыв находящегося внутри боекомплекта. В воздух взметнулось гигантское облако пламени. Если внутри танка находились члены экипажа, то никаких шансов на выживание у них не было. Когда рассеялся дым, стал виден изуродованный остов корпуса, башня, по всей видимости, улетела на много метров.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Случившееся демонстрирует, что устаревшая техника плохо противостоит внутренним взрывам боеприпасов, поэтому по-прежнему актуальной является разработка новых комплексов динамической и активной защиты.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
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