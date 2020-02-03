Без шансов на спасение: огромной силы взрыв полностью разнес сирийский Т-72

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В Сирии боевики атаковали танк правительств войск. Судя по размещенному видео, объектом нападения стал Т-72 "Урал" или Т-72М1 без динамической защиты.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Бронемашина занимала позицию возле одного из строений. ПТУР попала в борт. Далее ситуация приняла самый драматичный оборот. Произошел взрыв находящегося внутри боекомплекта. В воздух взметнулось гигантское облако пламени. Если внутри танка находились члены экипажа, то никаких шансов на выживание у них не было. Когда рассеялся дым, стал виден изуродованный остов корпуса, башня, по всей видимости, улетела на много метров.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Случившееся демонстрирует, что устаревшая техника плохо противостоит внутренним взрывам боеприпасов, поэтому по-прежнему актуальной является разработка новых комплексов динамической и активной защиты.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Лев Романов