Россия и НАТО продолжат диалог

В соответствии с существующими планами взаимодействия России и Североатлантического альянса, предположительно 6-7 февраля, в Баку должны состояться переговоры начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса. Об этом 2 февраля, со ссылкой на дипломатический источник, объявило Российское информационное агентство Новости.

«На предстоящей неделе, предположительно, 6-7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи», - сообщил собеседник агентства.

Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО прошла в Баку 26 ноября прошлого года. Тогда, По данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.

Отношения России и Североатлантической организации находятся в не самой простой стадии. НАТО продолжает расширяться, перебрасывая свой контингент в Европу и оправдывает такие действия мнимой российской угрозой. Приближение военных и вооружения к границам РФ естественно вызывает опасение со стороны РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг периодически делает противоречивые высказывания в отношении России. Только в ноябре минувшего года он объявил, что никакой угрозы со стороны Москвы нет, а затем снова назвал Россию главной угрозой для альянса. В декабре он заявил, что Россия является «стратегическим вызовом» НАТО, а 21 января пообещал, что новые беспилотные летательные аппараты блока могут заглянуть вглубь РФ.

По мнению президента России Владимира Путина, у НАТО устаревшие стереотипы мышления. Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, и теперь продолжает существовать, хотя Советский Союз давно распался.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»