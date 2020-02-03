Войти
Независимое военное обозрение

Россия и НАТО продолжат диалог

793
0
0
Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник изображения: gooddays.ru

В соответствии с существующими планами взаимодействия России и Североатлантического альянса, предположительно 6-7 февраля, в Баку должны состояться переговоры начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса. Об этом 2 февраля, со ссылкой на дипломатический источник, объявило Российское информационное агентство Новости.

«На предстоящей неделе, предположительно, 6-7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи», - сообщил собеседник агентства.

Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО прошла в Баку 26 ноября прошлого года. Тогда, По данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.

Отношения России и Североатлантической организации находятся в не самой простой стадии. НАТО продолжает расширяться, перебрасывая свой контингент в Европу и оправдывает такие действия мнимой российской угрозой. Приближение военных и вооружения к границам РФ естественно вызывает опасение со стороны РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг периодически делает противоречивые высказывания в отношении России. Только в ноябре минувшего года он объявил, что никакой угрозы со стороны Москвы нет, а затем снова назвал Россию главной угрозой для альянса. В декабре он заявил, что Россия является «стратегическим вызовом» НАТО, а 21 января пообещал, что новые беспилотные летательные аппараты блока могут заглянуть вглубь РФ.

По мнению президента России Владимира Путина, у НАТО устаревшие стереотипы мышления. Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, и теперь продолжает существовать, хотя Советский Союз давно распался.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
США
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
03.02.2020
Разморозят диалог? СМИ узнали примерную дату переговоров Россия-НАТО
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
30.09.2019
Новые проекты модернизации вертолетов Ми-24
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки