Средства РЭБ авиабазы Хмеймим перехватили группу беспилотников боевиков

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков сообщил, что никто не пострадал, материального ущерба нет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили в ночь на воскресенье атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"1 февраля около 23:00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления", - отметил Боренков.

По его словам, с помощью средств РЭБ авиабазы управление над ними было перехвачено, после чего все беспилотники вывели из строя "нарушением функционирования систем управления".

Как отметил Боренков, пострадавших в результате инцидента нет, материальный ущерб нанесен не был. В настоящий момент российская авиабаза работает в плановом режиме.

Также руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон подчеркнул, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. "За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела", - добавил Боренков.

В новость внесена правка (20:24 мск) - передается с исправлением в заголовке, правильно - средства РЭБ